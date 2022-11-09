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国产大飞机C919再获300架确认订单 累计订单超1100架

2022年11月09日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者乔雪峰）记者从中国商飞公司获悉，11月8日，在第十四届中国国际航空航天博览会上，国银金租、工银金租、建信金租、交银金租、招银金租、浦银租赁和苏银金租七家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。

国产大飞机C919首次亮相珠海航展。受访方供图

“本次签约活动的订单充分表达了租赁公司伙伴对C919飞机和ARJ21飞机的信心。”中国商飞公司相关负责人表示，中国商用飞机发展来到了规模化和产业化的下半场，除了继续坚持四个长期、眼睛向内、苦练内功之外，还需要依靠像租赁公司这样的产业链关键参与者，贡献智慧和力量，形成产业链各环节同向发力，共同推动大飞机事业健康稳步发展。

此前，中国商飞已经收到来自28家客户的815架C919订单，包括确认订单和意向订单。28家客户包括中国国航、东方航空、南方航空、海南航空等国内外航空公司和一些国内外飞机租赁公司。截至目前，中国商飞已获得1115架国产大飞机C919订单。

中国商飞党委常委、副总经理、总会计师吴永良指出，尽管新冠肺炎等外部因素为市场蒙上了一层浓厚的阴影，但全球航空旅行需求持续回升，业界普遍认为，全球航空业将于2023年底恢复至疫情前水平，由此衍生的需求将创造一片更辽阔的市场。

此外，中国商飞公司发布了《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》（简称《年报》），对未来20年全球和中国的商用飞机市场作出分析预测。

《年报》预计，未来20年全球旅客周转量（RPKs）将以每年3.9%的速度增长，在2041年达到19.9万亿客公里。基于全球经济到2041年保持年均约2.6%的增长速度，2041年全球客机机队规模将达到47531架，将有超过42428架新机交付，用于替代和支持机队的发展。

《年报》提出，未来，随着中国经济的稳步上升，中国民航业将步入发展质量提升期和格局拓展期，开启多领域民航强国建设新征程。根据中国GDP年均增长速度预测，中国的旅客周转量年均增长率为5.6%，机队年均增长率为5.1%。未来二十年，中国航空运输市场将接收喷气客机9,284架，其中支线客机958架，单通道客机6,288架，双通道客机2,038架。到2041年，中国的机队规模将达到10,007架，占全球客机机队21.1%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。

(责编：鲁婧、高雷)
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