人民网记者 余璐

11月4日，国家会展中心（上海）南广场，大型花坛鲜花怒放。人民网记者 翁奇羽摄

黄浦江畔，全球瞩目。“四叶草”如期绽放，世界共赴“东方之约”。

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会（简称“进博会”）将在国家会展中心（上海）举行。今年，共有145个国家、地区和国际组织参展，来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，世界500强和行业龙头企业达284家，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展。

作为党的二十大之后中国举办的首场重大国际展会，即将举行的进博会，再一次向世界展现中国不断扩大开放、分享发展机遇的决心和信心。

共“进”五年间 进博会“越办越好”

回首过去的成绩单，一份份采购订单的落地，一次次战略合作的牵手，呈现出进博会的喜人成果。

共“进”五年间，进博会实现贸易共通，活力不断涌现。5年来，累计意向成交2700多亿美元，认定进博会“6天+365天”交易服务平台60家，累计引进进博会展品27万种（件），超过3000个国际国内品牌首发、首秀、首展。

产业共荣迸发新机遇。5年来，进博会共发布新产品、新技术、新服务超1500项，成为全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。120多家世界500强及行业龙头企业连续4届参展成为进博会的“老朋友”。

从首届进博会以来，中国不断激发进口潜力、持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境、打造对外开放新高地、推动多边和双边合作深入发展，用实际行动兑现扩大开放的承诺。中国坚定不移维护真正的多边主义，坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，坚定不移维护世界共同利益，为世界经济发展注入强大活力和动力。

在人民网举行的“中国国际进口博览会五周年专家研讨会”上，商务部党组成员、副部长盛秋平表示，举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。5年来，进博会按照“越办越好”总要求，展会质量持续提高，作用日益突显，国际影响更加广泛。

“进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，如今已成为构建新发展格局的示范窗口、高水平开放的推进平台、高质量发展的有效载体、多边主义的重大舞台。”盛秋平说。

共享中国市场机遇 汇聚开放合作“正能量”

党的二十大报告指出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

进博会的成功，是对中国坚定扩大开放、倡导合作共赢、共享发展机遇的生动诠释。

在这里，各国参展商齐聚盛会，共建“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”，推动世界各国及其企业充分交融合作。

“进博会的五年，是高通5G产品走进中国市场的五年，也是高通在中国加大投资的五年。”高通公司中国区董事长孟樸介绍，从首届进博会上观众频频“尝鲜”的搭载千兆级移动网络速度的5G移动测试平台，到第三届进博会“网红打卡点”——“5G+AI”乒乓球机器人，再到今年进博会上即将展示的5G无界XR赛事体验、骁龙XR奇幻之旅，高通携手中国伙伴助力5G跑出“加速度”，让人们深刻感受到5G带来的美好生活。

英特尔中国区董事长王锐对人民网记者表示，进博会是汇聚全球开放合作“正能量”的重要平台，蕴含着巨大的全球合作机遇。在本届进博会上，英特尔将展示元宇宙、绿色计算、数字人才培养等方面的技术成果。并秉持植根中国、服务中国的理念，依托进博会，将与合作伙伴一起推动共同发展，携手迈向数字化未来。

作为进博会的“老朋友”，GE全球副总裁、GE中国总裁向伟明表示：“我们已连续四年参加进博会，是进博会最忠实的‘粉丝’。今年GE以主题‘驱动可持续高效未来’来参展。”向伟明介绍，今年将集中展示可持续发动机先进技术验证项目等首发首展的前沿科技和创新成果，希望借助进博会的“溢出效应”继续深耕中国市场，加速技术创新成果引入和落地。

“早在去年9月，我们就签约了第五届进博会。”松下电器中国东北亚公司副总裁、松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟表示，进博会是让世界了解中国、中国了解世界的平台，对于外资企业进入中国市场、扩大在华业务和发展，发挥了非常重要的作用。近年来，一系列进一步深化对外开放的举措，让松下切实感受到了中国营商环境的不断完善、优化，市场的更加透明、平等、开放。

溢出效应推动共赢 精彩进博亮点纷呈

进博会与日俱增的吸引力，源自中国优质的投资机遇。中国商务部最新发布的数据显示，今年前三季度，中国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%。中国贸促会近日发布的今年第三季度外资营商环境调研报告显示，中国市场对外资依然保持较强吸引力，近八成外资企业保持现有生产业务规模。

绚丽“四叶草”的背后是更加开放的中国，进博会联通内外市场、共享要素资源，溢出效应不断放大，为中国经济高质量发展增添新动力。

中国太平洋财产保险股份有限公司党委书记、董事长顾越对人民网记者表示，进博会推动全球交流和经济发展，溢出效应显著。社会各方对保险的需求也越来越旺盛，保险在推动社会治理优化的进程中发挥助推器作用，保险的意义通过进博会平台发挥得更加充分，可作为的领域更加广阔。

“产业融合才能更好的创新，溢出效应推动开放合作共赢。”盈康一生首席战略官龚雯雯谈到，5年来，进博会搭建了全球贸易开放与流通的桥梁，给中国企业带来了全球视野，加速了业务融合与模式创新。盈康一生倡导积极的对外开放，依托进博会的平台，携手全球合作伙伴，期待为建设人类卫生健康共同体作出贡献。

11月4日，第五届进博会技术装备展区已准备就绪。人民网记者 翁奇羽摄

五年来，进博会已成为中国与世界共同进步的绚丽舞台。今年的进博会亮点纷呈，增添更多新气象。

在11月1日举行的第五届进博会新闻发布会上，中国国际进口博览局副局长孙成海表示，今年，六大展区精品荟萃、亮点纷呈，数百项新产品、新技术和新服务将进行“全球首发、亚洲首秀、中国首展”。全球四大粮商、三大种业企业、十大整车企业、十大医疗器械企业、十大药品企业都将参展。

孙成海介绍，今年的进博会展览题材更加新颖前卫，规划也更加合理细致。围绕“十四五”规划和2035年远景目标，新设农作物种业专区和人工智能专区，优化能源低碳及环保技术专区，拓展创新孵化专区。新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区、“参展商变投资商”五周年专区，全面展示新时代我国对外开放取得的辉煌成就。

数字技术赋能展会。今年首次尝试推行“数字进博”展示平台，充分利用“云展示、云发布、云直播、云洽谈”等方式提高参展参会实效。作为进博会的重要组成部分，国家综合展积极探索创新办展模式，打造线上国家综合展“2.0版”，共有66个国家、3个国际组织参展。

此外，为进一步放大“零碳进博”溢出效应，进博会期间，中国国际进口博览局联合中国太平洋财产保险全新引入“碳普惠”机制，开展“零碳进博·零塑办博”碳普惠行动计划，使进博会成为低碳生活、可持续发展的全球会展行业的绿色标杆。

中国市场，世界机遇。迈入新征程的中国，将继续推进高水平对外开放，不断谱写新时代中国与世界开放融通、共谋发展的绚丽画卷。我们期待，“越办越好”的进博会将为推动建设开放型世界经济、促进全球包容和可持续发展注入强劲力量。

(责编：王震、吕骞)

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