许竹青

党的二十大报告指出，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。在新的现代化征程上，应深入实施创新驱动发展战略，推动高水平农业科技自立自强，为加快建设农业强国提供坚实保障。

党的二十大报告指出，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。这为我国农业现代化发展指明了方向，明确了农业强国建设在迈向全面建设社会主义现代化强国新征程中的基础性、关键性地位。纵观全球，农业强国必是农业科技创新强国。相比之下，我国农产品多而不优、资源利用率不高、农业科技创新能力不强的问题依然存在。为此，面向未来，在新的现代化征程上，应深入实施创新驱动发展战略，推动高水平农业科技自立自强，为加快建设农业强国提供坚实保障。

加强农业科技创新势在必行

大幅推进高水平农业科技创新是世界农业强国的重要特点。加快建设农业强国，我国应重点挖掘农业科技潜力，为保障粮食安全、提升产业质量效益、促进农业绿色转型提供支撑。

一是加快建设农业强国，首要强化粮食安全保障和重要农产品供给。

世界农业强国充分利用生物技术、数字技术持续提升农业生产效率，普遍具有较高的谷物自给率，如美国、加拿大、法国、澳大利亚等国多品类农产品长期保持净出口状态。我国人均耕地面积较少，农业资源和环境约束趋紧，粮食安全一直处于紧平衡状态，加快建设农业强国，首要任务是发挥科技力量夯实粮食安全根基，确保重要农产品供给。此外，还要加强种业关键核心技术攻关、挖掘耕地潜力，充分发挥科技创新在粮食产业链各环节的支撑作用，为国家粮食安全和重要农产品供给提供坚实保障。

二是加快建设农业强国，重在提高农业产业质量效益和竞争力。

以高水平的农业科技创新和产业创新支撑农业及其关联产业拥有强大的国际竞争力和品牌影响力，是世界农业强国的普遍特征。相比之下，我国农业科技自主创新能力有待提高，科技投入强度不够，科技创新体系效能不高，农业产业国际竞争力不足，农业品牌影响力弱。建设农业强国，要强化科技创新全面赋能农业生产要素的能力，提高劳动生产率、土地产出率及生产工具智能化水平，做强农业企业和农业产业，大幅提升农业产业国际竞争力和产业领域核心技术掌控力。

三是加快农业强国建设，推进农业绿色转型和生态资源可持续发展。

推动农业绿色转型已成为世界农业强国的普遍战略选择。例如，2021年美国农业部发布的美国农业创新战略中明确提出粮食作物、林业、牧业、乳业等四大农业产业的技术创新发展方向，旨在于绿色转型中大幅提高农业生产力。我国高度重视农业绿色转型，推进农业绿色发展和生态资源可持续发展是我国加快农业强国建设的必由之路，但任务艰巨。当前我国农业绿色转型面临耕地退化、资源约束、面源污染等多重挑战。加快建设农业强国，应致力于持续推动农业科技进步，加快农业生产和资源利用技术创新升级，使我国农业发展在可持续地满足未来粮食、纤维、燃料和饲料需求中处于世界领先地位。

着力解决三个科技创新短板

与世界农业强国相比，我国在农业科技创新上仍有三个方面有待提高。

一是我国在农业基础研究部分关键领域仍存在创新差距。

近年来我国农业基础研究取得了突出成绩，但在部分关键领域仍与世界农业强国存在差距。从高水平文章发表情况看，中国农业科技论文CNCI值排名依然不高,全球排名第17位;全球Q1期刊发文量排名第16位，CNS期刊发文量排名第20位。从关键核心技术创新情况来看，截至2021年，农业科技并跑和跟跑阶段的技术分别占39％和51％。

二是我国农业科技产学研转化效率不高。

近年来我国农业高新技术单项成果丰硕，但技术集成化能力和产业化能力较弱，从科技强到产业强的路径不畅通，仍存在农业科技创新有效供给与有效需求不匹配、农业科技成果在转化过程中缺乏相应的能力和条件等问题，导致农业科技产学研转化效率不高，农业创新链与产业链融合不畅。从专利申请情况看，我国高校科研机构的农业领域专利申请占据较大比重,授权专利许可转让比例低，产学研转化不畅。

三是涉农企业科技创新能力不够强。

世界农业强国企业创新主体地位显著，但我国企业主导的农业科技创新模式发展尚未成熟，涉农企业科技创新能力偏弱。我国农业科技型企业数量较少。截至2019年底，在全国22.5万家高新技术企业中，涉农高新技术企业8920家，仅占全国高新技术企业的4%。我国涉农企业科技创新投入占比不到3%，低于欧美等国的投入水平。我国农业产业链“链条长、主体多”的特点也导致了农业企业科技创新存在创新难度大、创新链难以反哺产业链等突出问题，农业企业创新积极性不高。

多方发力加快农业科技创新

在新征程上，我国应面向突出问题，创新体制机制，大力推动高水平农业科技自立自强，为加快建设农业强国添动力。具体而言，应从以下几个方面发力。

一是加快完善国家农业科技创新体系。

推动完善国家农业科技创新体系，建设农业领域国家实验室体系、加快重大前沿领域综合研究平台载体布局、提升农业领域国家科研机构和高水平研究型大学的科技创新能力、培育农业科技领军企业，大力推动国家农高区、农业科技园区高质量发展。以体系化方式激活农业科技创新资源，全力打赢农业关键核心技术攻坚战，奋力抢占世界农业科技竞争制高点。

二是持续加强农业基础研究。

农业基础研究是农业产业发展的动力源泉，应优化布局农业基础研究领域，持续推进农业基础研究。加强重点领域基础研究工作，尊重农业特点，为关键领域农业基础研究提供长期性、持续性支持。强化涉农高校院所基础研究条件建设，构建与学科体系相匹配的科技创新平台体系，为持续开展基础性、前沿性研究创造条件。鼓励科技领军企业牵头承担国家科技计划项目，鼓励涉农企业通过建设研究院、组建创新联合体、资助培育创新型人才等方式牵头参与农业基础研究。

三是大幅提升企业在农业科技创新中的地位。

支持企业主导的农业科技创新模式发展，推动企业在农业科技创新中发挥更大作用。创新国家及地方重大农业科研项目形成机制，鼓励采取企业出题、科研机构揭榜的方式促进项目组织管理模式创新。创新企业与科研人员的利益联结机制，鼓励科研人员参与企业技术研究，对相关研究给予成果认定，允许科研人员获取一定的劳动报酬。加强对农业企业科技创新的支持力度，对农业科技型企业出台针对性的政策措施，考虑设立农业科技金融资助专项经费、对农业科技型企业实施投资补助，拓宽农业科技型企业融资渠道等。

四是激发农业科技创新人才创新活力。

农业科技创新人才是农业强国建设的关键支撑，激发农业科技创新人才活力，要不断完善农业科技创新体制机制，坚持以知识价值为导向的收入分配政策，破除农业科技产学研用深度融合的突出问题，营造农业科技人才成长良好生态；创新农业科技人才培养的体制机制，构建农业科技人才队伍体系，围绕农业科技创新人才培育、人才引进、人才使用、人才激励强化政策支持。加强农业科技服务人才培育，深入推行农业科技特派员制度，加大高素质农民培育计划实施力度，增强农业科技服务人才的辐射带动作用。

（作者系中国科学技术发展战略研究院研究员）

(责编：王震、陈键)

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