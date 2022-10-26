人民网记者 余璐

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。

新时代十年，我国生态文明建设创造了举世瞩目的生态和绿色发展成效。党的二十大报告指出，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。

新的征程上，怎样走好新时代生态优先、绿色发展之路？如何迈向人与自然和谐共生的中国式现代化？党的二十大代表和业内专家围绕党的二十大报告，谈体会、话落实，共谋绿色发展之路。

让绿色成为高质量发展的鲜明底色

“过去十年，我国以年均3%的能源消费增速支撑了平均6.6%的经济增长”“2021年全国单位GDP二氧化碳的排放量比2012年下降了34.4%”“2021年，我国可再生能源发电装机突破10亿千瓦，风、光、水、生物质发电装机容量稳居世界第一”……10月21日，在党的二十大新闻中心举行的第五场记者招待会上，生态环境部党组成员、副部长翟青用一组组数据，阐述着绿色已成为高质量发展的鲜明底色。

党的二十大报告指出，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。明确提出要“加快发展方式绿色转型”“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。

翟青表示，十年来，我国绿色循环低碳发展迈出坚实步伐，以减污降碳协同增效促进经济社会发展全面绿色转型。下一步，我国将继续实施积极应对气候变化国家战略，落实碳达峰碳中和“1+N”政策体系，加快推动重点领域绿色低碳转型，大力推进减污降碳协同增效。稳妥有序推进全国碳市场。加快绿色低碳技术攻关和推广应用，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

“同时，积极打造绿色发展高地。坚持生态优先、绿色发展，支撑保障京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家区域重大战略有力实施。深化生态文明示范创建，引导各地积极探索生态优先、绿色发展的高质量发展新路子。”翟青说。

金秋时节，走进国家生态文明建设示范市县——浙江省嘉善县，高质量推动长三角生态绿色一体化发展的故事陆续呈现。在姚庄镇横港村新能源“充电e站”里，村民们纷纷开着新能源汽车前来充电；在西塘镇红菱村，零碳绿色智慧民宿、全时段零碳供能、5G智慧路灯等低碳绿色亮点工程，吸引着四面八方的百姓前来参观体验……

党的二十大代表、浙江省嘉善县委书记江海洋接受人民网记者采访时表示，嘉善县是长三角生态绿色一体化发展示范区的重要组成部分，生态绿色是一体化示范区最鲜明的底色。近年来，嘉善县牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，将生态优先、绿色发展理念贯穿到县域高质量发展的全过程、各领域，生态环境公众满意度全省排名“九连升”。

建设人与自然和谐共生的中国式现代化

党的二十大报告指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。促进人与自然和谐共生成为了中国式现代化的本质要求之一。

“云南野象旅行团北巡，‘微笑天使’长江江豚频繁亮相，藏羚羊繁衍迁徙，白洋淀鳑鲏鱼等土著鱼类逐渐恢复，我国生物多样性保护取得了扎扎实实的成效。”翟青回顾道，十年来，我国建设美丽中国的自觉性和主动性显著增强，一幅幅“人与自然和谐共生”的美景生动展现。

翟青谈到，习近平总书记在党的二十大报告中深刻阐明了中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，对推动绿色发展、促进人与自然和谐共生作出重大安排部署，为推进美丽中国建设指明了前进方向。

“下一步，我们将全面贯彻二十大精神，不断开创生态环境保护工作新局面，以生态环境高水平保护推动高质量发展，创造高品质生活。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，努力推动建设人与自然和谐共生的现代化，为全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。”翟青说。

中国生态文明研究与促进会副会长兼秘书长刘青松对人民网记者表示，“中国式现代化”是党的二十大报告中的一大亮点，其中将“人与自然和谐共生”作为中国式现代化的重要特征之一，明确了未来生态文明建设的本质要求，为满足人民群众日益增长的优美生态环境需要提供了的基本路径。

“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，这充分体现了我国绿色发展道路自信、中国特色社会主义制度自信和坚守人与自然和谐共生行动自信。”中国自然资源学会执行秘书长沈镭对人民网记者表示，人与自然和谐共生的现代化体现了哲学视角下的“人与自然”辩证统一的关系。这要求增进民生福祉和提高人民生活品质，要求自然生态系统永葆绿色底色、自然资源高效持续利用、人居环境宜居美丽健康。为此，要探索山水林田湖草沙与自然资源系统治理新模式，加快实现生态环境治理能力现代化。

美丽中国建设迈出重大步伐

2021年全国地级以上城市PM2.5的平均浓度比2015年下降了34.8%，空气质量优良天数的比率达到了87.5%；地表水I—III类断面比例达到84.9%，劣Ⅴ类水体比例下降到1.2%；土壤污染风险得到有效管控，全面禁止“洋垃圾”入境，实现固体废物“零进口”目标……翟青表示，十年来，我们的蓝天多了、水清了、土也净了，人民群众生态环境的获得感幸福感安全感持续增强，美丽中国建设迈出重大步伐。

在革命老区，江西省永丰县八江乡，恩江河穿境而过，白鹭翩跹、水满田畴、村庄掩映在绿水青山间，幸福河湖美丽画卷在这里铺展。

党的十八大以来，八江乡坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，推行河长制，治理水环境，修复水生态，发展水经济，八江乡天蓝地绿水净山青的梦里水乡魅力凸显。

江西省优秀河长、永丰县八江乡党委书记张锦竹表示，作为一名基层的乡级河长，将积极学习贯彻二十大精神，持续细“治”入“微”守碧水，营造人人治水护水的氛围，共建共治共享幸福河湖。以“闯”的干劲，“创”的精神，“干”的作风，努力在美丽中国建设中贡献八江力量。

“要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”“深入推进环境污染防治”“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”……党的二十大报告再次对美丽中国建设作出了新部署。

“下一步，我们将锚定美丽中国建设目标，持续发力、久久为功，在改善生态环境质量上取得新进步，在促进经济社会发展全面绿色转型上展现新作为，在建立健全现代环境治理体系上实现新突破，努力打造‘青山常在、绿水长流、空气常新’的美丽中国。”翟青说。

(责编：申佳平、高雷)

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