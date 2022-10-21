人民网北京10月21日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，10月19日，我国新一代“人造太阳”——中国环流器二号M装置（HL-2M）科学研究再获新进展，HL-2M等离子体电流突破100万安培（1兆安），创造了我国可控核聚变装置运行新纪录，标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步。

中国新一代“人造太阳”（HL-2M）突破1兆安放电。受访者供图

据介绍，HL-2M是我国目前规模最大、参数最高的托卡马克装置。等离子体电流强度是托卡马克核聚变装置的核心参数，等离子体电流达到100万安培（1兆安）是其实现聚变能源的必要条件，未来托卡马克聚变堆必须在兆安级电流下稳定运行。

中核集团核工业西南物理研究院有关部门负责人表示，新一代“人造太阳”等离子体电流能力可以达到2.5兆安以上，目前运行已超过1兆安，创造了我国可控核聚变装置运行新纪录。此次全新的突破意味着该装置未来可以在超过1兆安培的等离子体电流下常规运行，开展前沿科学研究，对我国未来深度参与国际热核聚变堆（ITER）实验及自主设计运行聚变堆具有重要意义。

此前，2020年12月4日，中核集团核工业西南物理研究院自主设计、建造的新一代“人造太阳”建成并实现了首次放电。

专家认为，我国核能发展实施的“热堆-快堆-聚变堆”三步走战略中，将聚变能作为解决能源问题的最终一步。开发核聚变能不仅是解决我国能源战略需求的途径，对我国未来能源可持续发展具有重大意义。

(责编：崔元苑、吕骞)

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