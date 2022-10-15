人民网北京10月15日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监管总局了解到，在10月14日世界标准日到来之际，市场监管总局（标准委）围绕“美好世界的共同愿景”和“数字时代的标准化”主题，发布一批国家标准，这批标准涉及提升生活品质、绿色宜居生活、数字社会建设、维护社会安全等方面。

在提升生活品质方面，智能家用电器通用安全要求、家用和类似用途电器售后服务等标准，紧跟家电智能化发展新业态，明确信息安全和远程售后服务新要求，使人们放心地享受智能化带来的便利。房间空气调节器、空气净化器、杀菌用紫外辐射源等标准，顺应社会发展和消费需求，逐步满足人们对舒适、卫生等高品质生活的向往。哺乳装标准，及时回应哺乳期妇女对着装安全性的诉求。鞋号标准，着力解决鞋号标识和标记不统一给消费者选购带来的困扰。农贸市场技术管理规范标准，增加了经营主体规范、分区管理、垃圾分类处理等要求，促进农贸市场提档升级，让群众“菜篮子”拎得更舒心。

在推进绿色宜居方面，气候宜居指数标准，将气候与生态相关联，对是否适宜“人居”进行量化评价，成为宜居城市评选重要依据，有效推动各个城市加强生态宜居环境建设。气候季节划分标准，打破了气象、节气等方式划分季节传统，科学提出根据气温及区域气候特点划分季节的新方式，这种划分更加符合人们对四季的理解和冷暖感受。水泥、平板玻璃取水定额等标准规定了有关产品生产过程中的取水范围和用量，厨卫五金产品绿色评价标准给出了淋浴器、不锈钢水槽等6项产品绿色评价方法与要求，助力社会加速形成绿色节约的生产生活方式。工业环境中发射电磁兼容、车辆船内燃机无线电骚扰特性等标准，规定辐射发射限值，营造绿色、和谐、安全的电磁环境。

在推动数字化转型方面，个人信息安全工程指南标准规范了网络产品和服务个人信息处理活动，强化同步规划、同步建设、同步使用的个人信息安全工程理念，预防侵害用户个人信息权益事件发生。汽车数据处理安全要求标准落实了《数据安全法》《个人信息保护法》以及《汽车数据安全管理若干规定（试行）》关于汽车数据安全保护的要求，针对敏感个人信息、重要数据等数据在显著告知、脱敏处理等方面提出细化安全要求，有助于规范汽车数据处理活动，引领汽车数据全流程的数据安全保护，让数字时代的信息更安全。物联网—系统互操作性、信息技术—生物特征识别数据交换格式等系列标准，以标准推动数据跨界流动，为万物智能互联提供有力技术支持，让数字时代的联通更高效。中小微企业跨境电商综合服务管理规范、跨境电子商务交易服务质量评价、工业互联网总体网络架构等标准，规定了跨境电商综合服务、产品信息多语种描述、工业互联网、智能制造等方面的要求，聚焦跨境电商、智能制造等数字化应用场景，以标准赋能传统产业转型提档，产品和服务质量迭代升级，让数字时代的质量更可靠。新型智慧城市评价、远程医疗系统技术要求、停车设备智能控制与管理系统、驾驶员注意力监测系统性能要求等标准，聚焦智慧城市建设、远程医疗服务、智能停车管理、智能驾驶等城市建设和数字生活领域，将数字技术融入城市治理和服务之中，使城市居民共享数字技术发展成果，让数字时代的发展环境更优化。

在维护社会安全方面，游乐园安全系列标准，填补了国内外相关标准空白，为游乐园规范开展规划设计、运营服务、维护保养等提供了依据，全方位助力消除游乐设施安全隐患，让广大游客玩得更加放心尽兴。区域性暴雨过程评估方法、干旱气候风险指数、滑坡灾害社区预警等标准，用于对暴雨、干旱、滑坡等自然灾害的评估与监测，有效构筑起自然灾害防范预警体系，增强全社会防灾减灾应对能力。生物安全柜、细胞中DNA病毒测定、自动移液工作站性能检测等标准，通过加强生物技术检测和生物安全保护，进一步提升了疾病预防控制能力。公共安全生物特征识别系列等标准，全面规范生物特征识别安防使用场景、方式和要求，守护了大众信息和财产安全。

此外，在现代农业、石油化工、机械工业、航空航天、科学技术、残疾人康复等领域也发布了多项国家标准。这批国家标准的发布，将支持数字经济发展、引领数字社会建设，支撑绿色、安全、高质量发展，助力人民群众实现美好生活愿景。

(责编：罗知之、章斐然)

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