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“天宫课堂”第三课今日开讲

2022年10月12日08:41 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第三课定于10月12日下午15时45分开始，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲将面向广大青少年进行太空授课。

“有新老师来上课了！期待期待！”“很高兴拿到太空听课入场券！”“小板凳搬好了，笔记本也准备好了，静待天宫开讲。”“我们的课堂在星辰大海”……网友们对第三次太空授课充满期待。

据了解，此次太空授课将继续采取天地互动方式进行，3名航天员将在轨介绍展示中国空间站问天实验舱工作生活场景，演示微重力环境下毛细效应实验、水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手以及植物生长研究项目介绍，并与地面课堂进行互动交流。同时，中国航天员还真诚邀请广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地差异中感知宇宙的奥秘、体验探索的乐趣。

“天宫课堂”推出以来，已成功举行了两次太空授课，取得了良好的社会反响。

视频回放：中国空间站“天宫课堂”第一课开讲

2021年12月9日15时40分，“天宫课堂”第一课正式开讲，这是中国空间站首次太空授课活动。在约60分钟的授课中，神舟十三号飞行乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富生动介绍展示了空间站工作生活场景，演示了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体表面张力等神奇现象，并讲解了实验背后的科学原理。

视频回放：中国空间站“天宫课堂”第二课

2022年3月23日15时44分，“天宫课堂”第二课在中国空间站开讲，“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富上了又一堂精彩的太空科普课。在约45分钟的授课中，翟志刚、王亚平、叶光富相互配合，生动演示微重力环境下太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，深入浅出讲解实验现象背后的科学原理，同时展示了部分空间科学设施，介绍了在空间站的工作生活情况。

 

(责编：赵竹青、吕骞)
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