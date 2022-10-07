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国庆假期他们在岗：工程建设不停工 为民服务不打烊

人民网记者 杜燕飞
2022年10月07日11:29 | 来源：人民网
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举国欢度国庆佳节之际，有这么一群人，他们奋战在生产、建设一线，保障民生工程进度，提供24小时不打烊服务，用责任和坚守为我们送来一个欢乐祥和、亮亮堂堂的国庆假期。

广东石化炼化一体化项目全面转入生产准备阶段

10月3日，“新龙洋”号油轮靠泊广东石化公司原油码头，广东石化商储库成功开始接油。该船是广东石化炼化一体化项目到港的首船30万吨级油轮，共装载13.88万吨巴士拉重质原油，将为项目开工投产提供原料供应保障。

“新龙洋”号油轮靠泊广东石化公司原油码头。受访者供图

广东石化炼化一体化项目位于广东省揭阳市，占地920公顷，每年可炼油2000万吨、生产芳烃260万吨、生产乙烯120万吨。该项目的芳烃装置、聚丙烯装置、苯乙烯装置均为全球单套规模最大。与同等规模的炼油企业相比，炼化一体化企业的产品附加值可提高25%，能耗降低15%左右。

广东石化炼化一体化项目转入生产准备阶段。受访者供图

10月1日，该项目主要装置全部安装完成，转入生产准备阶段。项目投产后，将推进炼化业务向产业链和价值链中高端迈进，同时发挥龙头产业带动作用，进一步满足大湾区化工原料需求，特别是为珠三角地区家电、电子、玩具等产业供应合成树脂材料，提高国产化率。

国庆假期，很多广东石化人放弃和家人团聚的时光，奋战在一线，保障广东石化炼化一体化项目今年顺利投产。

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(责编：王震、吕骞)
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