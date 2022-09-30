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玩“羊了个羊”被骗9万元？弹窗广告不能想弹就弹

2022年09月30日08:31 | 来源：央广网
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原标题：玩“羊了个羊”被骗9万元？弹窗广告不能想弹就弹

　　据媒体报道，近日，江苏常州严女士在玩“羊了个羊”游戏时，为了获取道具观看广告。有资金需求的她正好看到一个贷款广告，便按指引下载并注册了一款贷款软件。她见软件显示有余额，为了提现就按照客服指引累计转账9万元，之后意识到被骗。

　　弹窗是一种推广方式。弹窗推送，对人们及时接收信息有一定帮助，但海量的弹窗，会影响网友的上网体验，对人们造成困扰。为了规范弹窗信息推送服务，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局近日联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》(以下简称《规定》)，自2022年9月30日起施行。

　　规范弹窗推送，“弹窗广告”戴上“紧箍咒”

　　《规定》立足当前实际，紧盯弹窗新闻信息推送、弹窗信息内容导向、弹窗广告等重点环节，着力解决利用弹窗违规推送新闻信息、弹窗广告标识不明显、广告无法一键关闭、恶意炒作娱乐八卦、推送频次过多过滥、推送信息内容比例不合理、诱导用户点击实施流量造假等问题。

　　《规定》明确，不得以弹窗信息推送方式呈现恶意引流跳转的第三方链接、二维码等信息，不得通过弹窗信息推送服务诱导用户点击，实施流量造假、流量劫持。

　　在中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍看来，《规定》涉及弹窗信息的方方面面，包括弹窗信息发布、跳转链接审核、算法推荐等，较之前的规定更加具体和全面，也更加注重和落实平台主体的责任。

　　中国互联网协会法工委副秘书长胡钢认为，新规定结合执法、司法实践，提高了互联网弹窗信息推送服务管理的精准度。例如，为保障用户权益，新规要求合理设置，并明确告知用户弹窗服务的具体形式、内容频次、取消渠道等。为深化算法治理，新增禁止诱导用户沉迷、过度消费、实施恶意屏蔽信息、过度推荐、损害未成年人权益的行为。

　　确保弹窗广告一键关闭，明确职责范围

　　《规定》要求，弹窗推送广告信息的，应当具有可识别性，显著标明“广告”和关闭标志，确保弹窗广告一键关闭。

　　胡钢表示，有些弹窗广告在“数秒倒计”后才显示“关闭”按键，这种做法是错误的。相关行业组织可以先行制定行业准则和自律规范，逐步升级为团体标准、国家标准，切实维护广大用户的合法权益。

　　国家互联网信息办公室咨询专家、中国传媒大学教授王四新表示，平台也要承担起维护消费者权益的责任，平衡好商业利益和社会责任，建立一套自己的举报体系，在显著位置设置便捷的投诉入口和投诉电话，在接到投诉后，要及时回应网民质疑。

　　此外，《规定》指出，互联网弹窗信息推送服务提供者违反本规定的，由网信部门、电信主管部门、市场监管部门等有关部门在职责范围内依照相关法律法规规定处理。

　　朱巍表示，这说明在监管职权方面有了更细致的跨部门划分，对于责任承担更加具体和规范。

　　胡钢认为，互联网治理不仅需要强有力的执法，还要加大对互联网违法经营者的惩罚力度，也要动员、激励广大网民主动积极参与，举报违规违法行为。(记者郭佳丽)

(责编：赵竹青、陈键)
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