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2022（第二十一届）中国互联网大会将于11月在深圳召开

2022年09月28日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者许维娜）记者从中国互联网协会获悉，2022（第二十一届）中国互联网大会将于11月15至17日在深圳召开，大会主题为“发展数字经济 促进数字文明”。

据了解，大会将围绕“论坛会议+特色活动”主线，举办开幕式、开幕论坛、分论坛、案例发布、嘉宾交流会、互动嘉年华、线上挑战答题赛、法官讲案例等活动，内容涵盖算力基础设施、人工智能、工业互联网、车联网、智慧医疗、智慧教育、元宇宙、数字政府、中小企业发展、未成年人保护、合规治理、个人信息保护、数据安全等热点领域。

大会同期还将举办“iDWF｜2022互联网技术与应用博览会”，定位“互联网全链融合生态展示平台”，展示最新互联网科技和应用，展现互联网与传统产业深度融合发展，助力互联网赋能实体经济。

(责编：王连香、高雷)
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