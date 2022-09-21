本报记者 齐志明

在吉林省汪清县，唐乃娟与李香淑是桃源小木耳实业有限公司的采耳工，她们一手叉起一袋菌包，一手熟练地把黑木耳摘下来，不一会儿，就装了满满一桶。公司的销路，正得益于“832平台”。

“832平台”是在财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社4部门指导下，由中国供销电子商务有限公司建设和运营的脱贫地区农副产品网络销售平台。截至8月31日，该平台累计入驻供应商15471家，在售商品21.7万款。

2021年10月，“832平台”与汪清县政府签署战略合作协议，双方围绕本地优势农产品，合力打造拳头产品。截至目前，桃源小木耳公司已通过平台销售各类特色农副产品近万单，辐射带动全县近千户木耳种植户人均增收2000至5000元。

全国供销合作社系统积极推动大型商贸企业、农产品批发市场、连锁超市等流通企业，通过在营业场所设立消费帮扶专区专柜、在线上平台开设消费帮扶专区等方式，与脱贫地区建立起长期稳定的业务合作关系。目前，全系统设立线下消费帮扶专区专柜8734个、线上专区2716个。十堰新合作公司、中国农批寻乌现代农业园2个项目入选2021年全国消费帮扶助力乡村振兴典型案例。

2019年，广东省供销合作社联合140多家供销合作系统企业，成立东西部协作供销联盟。供销联盟已对接服务企业超300家，2021年带动成员单位所在地区农产品销售超2亿元。

在山东省济宁市兖州区，新合作百意商贸有限公司采取“公司+基地+农户”的模式，线上线下搭建了多种形式的农产品产销对接渠道，截至2022年上半年，累计购销脱贫地区农产品6000多万元。

《 人民日报 》（ 2022年09月21日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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