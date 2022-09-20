人民网记者 杜燕飞

银保监会日前召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会，上海银保监局党委书记、局长王俊寿，湖北银保监局党委书记、局长刘学生，云南银保监局党委书记、局长倪金乾分别介绍了十年来辖内银行业保险业改革发展情况和监管工作成效。

银保监会召开“银行业保险业这十年”系列主题新闻发布会现场，人民网记者 杜燕飞摄

稳经济促增长 金融服务实体经济量质齐升

“十年来，上海银行业资产和银行贷款增长均超过140%，有力支持了地方经济社会发展；坚持‘保险姓保’，保险深度从4.08%上升到4.56%，保险密度从3421元每人上升到7917元每人。”王俊寿表示，十年来，以银行信贷数字为例，制造业贷款余额翻了将近一番，增长了96%；普惠型小微贷款余额年均增速超30%，融资成本大幅下降。在保险方面，非车险业务占财险业务比例从43%上升到60%，寿险业务中保障型产品的占比大幅提高，保险行业回归本源得到了实质性的体现。

刘学生介绍，十年以来，湖北银行业保险业实现了跨越式发展。银行业资产规模是十年前的2.8倍，跨过10万亿元大关；银行业的存贷款年均增速分别达到了11%和15%；保险业资产规模是十年前的4.2倍，保险保障、保险赔付支出年均增长60%、16%；保险深度由2.4%上升至3.8%，保险密度由923元每人上升至3252元每人。湖北外资银行数量居中部首位，非银机构数量中部第二，保险市场体系日益完善。

“十年来，云南全省银行业资产规模从1.9万亿元增长至5.4万亿元、贷款突破4万亿元大关，保险业资产规模从381亿元增长至1529亿元，累计赔付支出2058亿元。”倪金乾表示，十年来，持续引入金融活水，全面激发实体经济发展新动能。探索特色金融推动云南绿色经济发展，推动多项全国首创绿色金融产品落地云南，截至6月末，全省绿色信贷余额5043亿元，助力绿色能源产业成为云南的第一大产业。

抓改革促成效 银行保险业实现跨越式发展

据王俊寿介绍，目前在上海共有外资银行保险法人机构超过50家，外资省级分支机构超过100家，外资银行保险代表处77家，形成了中外资百舸争流的局面。按照上海提出的“3+6”产业体系，通过保险赋能，支持新型举国体制优势，突破关键核心技术等“卡脖子”工程予以金融赋能，推动成立中国集成电路保险共同体，为12家集成电路重点客户提供保额近7000亿元。探索各类分类监管和差别牌照管理的新路线，创设了自贸区创新监管互动机制，找准切口，为机构开展业务创新给予个案支持，累计支持金额超过了1100亿元。

“我们先试先行，全国首个科技金融改革创新试验区、首批投贷联动试点地区、首个科技保险创新示范区先后落户湖北。支持‘中国光谷’建设，科技企业全生命周期金融服务的‘东湖模式’在全国推广。打造自贸区开放新高地，创新跨境电商‘银关保’。2015年湖北全省农村信用社全部改制为农商行；在全国首批完成农商行、村镇银行县域全覆盖。”刘学生介绍，释放车险综合改革红利，平均商业车险保费降幅32%；农业保险“提标、扩面、增品”，开办产品205个，实现线上化承保；在全国首批试点长期护理保险，以房养老保险，以及养老理财产品。

“十年来，我们坚持引进外部机构和推动内部机构改革并重，全省法人银行业金融机构由163家增加到214家、保险省级分公司从32家增加到44家，多层次、广覆盖、差异化的银行保险机构体系日趋完善。稳步深化农村信用社改革，批复怒江、迪庆组建州级统一法人农商行。”倪金乾表示，结合云南区位优势，推动沿边开发开放，6月末支持“一带一路”和企业“走出去”项目1253个，贷款余额7664亿元。深化车险市场综合改革，上半年商业车险单均保费降幅居全国第二位。针对云南地震发生频率高、影响大的实际，指导保险机构在全国首创震级触发型地震指数保险，去年5月份大理漾濞6.4级地震发生后，4000万元保险赔款于灾后22小时赔付到位。率先试点并在全省范围开展野生动物肇事公众责任保险，促进了人与野生动物和谐共生，筑牢了西南生态安全屏障。

严监管守底线 营造良好金融生态环境

王俊寿表示，上海银保监局按照银保监会要求，结合辖内实际，初步形成了96件规范性文件和146项规章制度形式的监管制度体系，依托“一图一表一要点”监管法治质效评估，提高监管法治水平。市场导向方面，坚持市场化、法治化的手段加大不良资产处置。十年来，共处置不良贷款2600多亿元。持续保持高压态势，通过查处一个，达到警示一片，治理一域的效果。十年来共处罚银行保险机构556家次，处罚责任人员279人次，罚没总金额超过4.2亿元。

“湖北银行业的不良贷款率、拨备覆盖率等监管指标好于全国平均水平，法人银行机构流动性比例居中部六省第一。”刘学生介绍，十年间累计处置不良资产3900亿元。制定农村中小金融机构风险处置和提档升级方案，不断增强风险抵御能力。脱实向虚得到扭转，同业业务、信托通道持续压降。十年来累计处罚机构702家次，责任人982人次，处罚金额2.94亿元。此外，在全国首创监管执行力考评制度，打造了“巡回法庭+仲裁庭”的诉调对接“湖北模式”。

“十年来，我们持续筑牢风险堤坝，着力维护安全稳健运行新态势。”倪金乾表示，云南银保监局累计处置不良贷款3572亿元，截至6月末全省银行业不良率较最高峰下降1.9个百分点，下降了58%，拨备覆盖率高于全国平均水平82.5个百分点，风险抵补能力处于合理水平。持续打击资金空转和违规套利，有效扭转金融资产脱实向虚的势头，截至6月末全省银行业各项贷款占资产比重超过全国17.9个百分点，同业资产占比和委托贷款规模较高峰期分别压降了8.4和28.3个百分点。按照银保监会统一部署，累计对银行保险机构罚没金额超过2亿元，营造了良好的区域金融生态环境。

(责编：王震、吕骞)

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