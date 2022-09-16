夏宾

原标题：时隔逾两年人民币再破“7”，未来走势如何？

时隔两年多，人民币汇率再次跌破整数点位“7”，刷新了2020年7月以来的最低值。15日18时30分左右，外汇市场上离岸人民币对美元即期汇率最低触及7.0187，当天在岸人民币对美元即期汇率也有明显下跌，不断逼近7。本轮人民币贬值的原因是什么？会带来哪些影响？未来走势如何？

平安证券首席经济学家钟正生认为，近期人民币汇率贬值有两方面触发因素：一方面，美元指数近日创出20年新高；另一方面，中美货币政策分化加深，出现了中美国债收益率倒挂程度进一步加深的情况。

中国社会科学院金融研究所副所长张明指出，事实上，2022年年初至今，人民币对美元汇率走势呈现出“盘整-急贬-盘整-急贬”的特征。今年人民币对美元贬值的最重要原因是中美长期利差的迅速拉大。

中国央行副行长刘国强此前提到，近期人民币汇率调整主要是因为美国加码货币政策调整。在美元升值背景下，SDR(特别提款权)篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值，但和其他非美元货币相比，人民币贬值相对较小，而且人民币对其他非美元货币都在升值，所以人民币并没有出现全面贬值。

中银证券全球首席经济学家管涛称，汇率不论涨跌，都是各有利弊，应以平常心看待。汇率灵活性增加，有助于及时释放压力，避免预期累积；有助于发挥汇率吸收内外部冲击的减振器作用，增强货币政策自主性；有助于减轻对行政手段的依赖，提振投资者信心。

“虽然人们担心汇率贬值会影响资本市场的表现，但实际上并非如此，外资担心的不是汇率的涨跌，而是不可交易的风险。”管涛说。

粤开证券首席经济学家罗志恒称，市场对汇率贬值的担忧主要集中在四个方面。一是贬值预期可能加剧资本外流，冲击国内资产价格，引发金融风险。二是汇率贬值导致原材料进口成本上升，加剧输入性通胀压力，挤压下游行业利润。三是加大外债的还本付息压力。四是对国内货币政策形成制约，稳增长政策空间受限。

“但上述风险均总体可控。”罗志恒表示，首先，当前人民币汇率贬值的主因是美元指数快速走强。人民币仍是强势货币，并未形成强烈的贬值预期。其次，中国粮食、能源等的对外依存度要小于欧洲，且一直强调保供稳价，而全球大宗商品价格回落，也在一定程度上削弱了输入性通胀压力，此外，中国总体外债规模不大，且宏观政策坚持“以我为主”。

他也指出，汇率贬值也有有利的一面。在全球经济衰退风险上升的背景下，市场担心出口增速快速回落，汇率贬值将在一定程度上增强中国出口产品的竞争力，提振出口；对于电子、家电、纺织服装等出口收入占比较高的行业，汇率贬值能够增加汇兑收益，改善企业经营效益。

破“7”之后，人民币走向何方？中信证券联席首席经济学家明明指出，在强美元的大背景下，人民币汇率是否破“7”这一关键点位已经没有那么重要，应理性看待国际形势复杂多变下汇率的波动。

他指出，中国央行可用于稳定汇率的政策工具较为丰富，包括但不限于启动逆周期因子、调节企业跨境融资宏观审慎调节参数等。其中，逆周期因子将直接作用于人民币对美元中间价报价模型，从历史经验看，该工具对于应对人民币持续的单边贬值行情非常有效。

罗志恒则表示，汇率破“7”也只是向均衡汇率的回归，不必过度担忧。未来人民币汇率走势取决于三方面因素。一是美元指数的强弱，二是国内经济恢复情况，三是维护汇率稳定的政策干预。但人民币汇率不具备长期贬值的基础，随着未来美元指数冲高回落、国内经济企稳恢复、政策工具的适当干预，人民币汇率将重新回到“7”以下，就像前两轮破“7”一样。

管涛预计，今年剩下的时间里仍然是“多空交织”，人民币将继续保持双向波动的宽幅震荡走势。短期看，可能是偏空因素占上风，但年底不排除有一些潜在利好会逐步显现。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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