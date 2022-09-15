人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

扩投资、稳就业、保畅通 多措并举推动“四好农村路”高质量发展

2022年09月15日20:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议上了解到，今年以来交通运输部启动实施新一轮农村公路建设和改造。1-7月，全国农村公路完成固定资产投资2273.1亿元，同比增长14.6%；新改建农村公路里程8.1万公里，同比增长20.3%；全国实施农村公路安全生命防护工程4.3万公里，同比增长35.5%；改造农村公路危桥4279座，同比增长16.6%。农村公路服务和安全保障能力进一步提升。

截至2022年7月底，农村公路管护领域提供就业岗位73.3万个，其中脱贫户36.5万个，占49.8%。农村公路工程领域吸纳农民就业15.5万人次，其中脱贫户3.6万人次，占23.2%。全国农村公路采取以工代赈方式实施项目2699个，发放劳务报酬总额4.9亿元，吸纳农村劳动力5.3万人，其中脱贫户1.3万人

交通运输部部长李小鹏指出，党的十八大以来，交通运输系统在各级党委政府坚强领导下，在广大人民群众的积极参与下，推动“四好农村路”高质量发展，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，农村地区行路难问题得到历史性解决，带动脱贫地区整体面貌发生历史性巨变，“四好农村路”为全国交通运输系统服务全面建成小康社会、支撑实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化作出了重要贡献。

李小鹏进一步表示，在新的形势下，要全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦扩投资、稳就业、保畅通、重安全、优治理、强管养、提服务、促融合八个方面重点工作。一是启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。二是千方百计稳定农村公路就业，促进农民增收。三是确保农村公路“微循环”运行通畅，做好服务农业生产和农村地区民生物资运输保障。四是多措并举努力提升农村公路安全水平，防范化解重大风险。五是久久为功持续优化农村公路治理体系，为高质量发展提供体制机制与制度保障。六是全面加强农村公路管理养护工作力度，维护好来之不易的建设成果。七是持续发力不断提高农村公路运输服务质量，推进城乡交通运输基本公共服务普惠共享。八是创新思路推动农村公路融合发展，开创交通运输服务全面推进乡村振兴新局面。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
扩投资、稳就业、保畅通 多措并举推动“四好农村路”高质量发展
　　人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议上了解到，今年以来交通运输部启动实施新一轮农村公路建设和改造。1-7月，全国农村公路完成固定资产投资2273.1亿元，同比增长14.6%；新改建农村公路里程8.1万公里，同比增长20.3%；全国实施农村公路安全生命防护工程4.3万公里，同比增长35.5%；改造农村公路危桥4279座，同比增长16.6%。…
聚焦气候变化 气象科学科普工作室成立
　　人民网北京9月15日电 （记者许维娜）记者获悉，中国气象局气象影视中心和中国科普研究所联合打造的气象科学科普工作室于近日在中国气象局华风影视大楼揭牌。据了解，该工作室是“院士专家科普创作工作室首批试点项目”，也是气象领域首批入选中国科协的院士专家工作室。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部