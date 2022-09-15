人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议上了解到，今年以来交通运输部启动实施新一轮农村公路建设和改造。1-7月，全国农村公路完成固定资产投资2273.1亿元，同比增长14.6%；新改建农村公路里程8.1万公里，同比增长20.3%；全国实施农村公路安全生命防护工程4.3万公里，同比增长35.5%；改造农村公路危桥4279座，同比增长16.6%。农村公路服务和安全保障能力进一步提升。

截至2022年7月底，农村公路管护领域提供就业岗位73.3万个，其中脱贫户36.5万个，占49.8%。农村公路工程领域吸纳农民就业15.5万人次，其中脱贫户3.6万人次，占23.2%。全国农村公路采取以工代赈方式实施项目2699个，发放劳务报酬总额4.9亿元，吸纳农村劳动力5.3万人，其中脱贫户1.3万人

交通运输部部长李小鹏指出，党的十八大以来，交通运输系统在各级党委政府坚强领导下，在广大人民群众的积极参与下，推动“四好农村路”高质量发展，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，农村地区行路难问题得到历史性解决，带动脱贫地区整体面貌发生历史性巨变，“四好农村路”为全国交通运输系统服务全面建成小康社会、支撑实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化作出了重要贡献。

李小鹏进一步表示，在新的形势下，要全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦扩投资、稳就业、保畅通、重安全、优治理、强管养、提服务、促融合八个方面重点工作。一是启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。二是千方百计稳定农村公路就业，促进农民增收。三是确保农村公路“微循环”运行通畅，做好服务农业生产和农村地区民生物资运输保障。四是多措并举努力提升农村公路安全水平，防范化解重大风险。五是久久为功持续优化农村公路治理体系，为高质量发展提供体制机制与制度保障。六是全面加强农村公路管理养护工作力度，维护好来之不易的建设成果。七是持续发力不断提高农村公路运输服务质量，推进城乡交通运输基本公共服务普惠共享。八是创新思路推动农村公路融合发展，开创交通运输服务全面推进乡村振兴新局面。

(责编：申佳平、高雷)

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