人民网北京9月10日电 （记者乔雪峰）近日，“万里长江第一隧”江苏海太长江隧道正式开工，该过江通道是《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》中明确的“十四五”时期重点推进的公铁复合过江通道项目，连接太仓市、常熟市和南通市海门区，全长约39公里，建设工期6年，是世界最长的公路水下盾构隧道，也是我国断面最大的水下盾构隧道、全国首个超大直径盾构隧道预制拼装一体化建造的公路隧道。

据了解，海太过江通道作为通常高速公路、如通苏湖城际铁路的重要过江设施，其建设对完善区域路网结构、优化过江通道布局、落实长三角区域一体化发展战略、推动沿江城市群跨江融合发展等意义重大。

海太过江通公路部分起自沪陕高速公路叠石桥互通东约2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东约5.5公里处，过江隧道长约11公里，北接线、南接线分别长15.7公里、12.2公里。项目采用双向六车道高速公路标准建设，初步设计概算约357.4亿元，计划于2028年上半年建成通车。

海太过江通道具有“长、大、高、深、险”的特点。“长”是指盾构隧道超长，隧道全长超11公里，盾构段9.3公里；“大”则是隧道直径超大，盾构外径16米，开挖断面超过16.5米；“高”指承受超高水压；“深”是深厚覆土，江中段隧道最大覆土为38米；“险”是隧道穿越地层复杂，长距离、大直径、高水压掘进，施工风险控制要求高。

目前，长江江苏段有8条过江通道在建。到“十四五”末，江苏省将建成6座过江通道，累计建成过江通道23座，实现隔江相望的县（市）均有过江通道连通。

(责编：乔业琼、吕骞)

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