9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。

王鹏表示，近年来，工业和信息化部持续推进工业互联网融合应用，为单个企业、具体行业、产业链数字化转型以及政府数字治理等方面都提供了关键路径，有力支撑经济高质量发展。

一是加速传统企业转型升级。工业互联网向研发、制造等核心环节延伸，“5G+工业互联网”率先在钢铁、采矿等10个重点行业领域形成20个典型应用场景，促进传统企业提质降本增效。工业互联网产业联盟调查数据显示，工业互联网在中小企业应用普及率近年来持续走高，近两年提升近5个百分点，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。

二是带动新兴产业培育壮大。工业互联网持续催生新模式新业态，塑造新动能，推动新发展。关键技术产品短板攻关取得突破，产业化进程不断加速。“5G+工业互联网”、边缘计算、数字孪生等新兴领域创新活跃，带动新型工业设备、网络、软件加快创新，龙头企业竞争力稳步提升。新兴产业规模不断发展壮大，工业互联网产业规模已破万亿元。

三是支撑产业链畅通循环。作为工业互联网网络、平台、安全体系的连接纽带，工业互联网标识解析体系上线近300个服务节点，覆盖91个地市、37个行业，服务企业超过18万家，实现研产供销服各环节、人机物料法环各要素和各系统间数据互通、信息共享，在疫情防控、产业链供应链保通保畅、产业运行监测等方面发挥了重要作用。

四是助力政府治理能力提升。工业互联网多网互联、平台汇聚、数据整合、安全保障一体推进的技术应用体系，正逐步服务于经济分析、安全预警、绿色低碳、城市治理等多个方面，促进政府管理数字化、网络化、智能化。比如不少大型装备制造企业利用工业互联网实时连接工业设备和产品，精准了解单台设备运转数据，形成各类“设备指数”，能够从一个侧面反映出各地区乃至全国的工程建设、交通运输情况，为宏观经济形势分析提供了更直观、更精细的手段。

王鹏指出，下一步，工业和信息化部将协同产业各方，稳步夯实产业基础，加快促进规模应用，不断创新应用生态，推动建设工业互联网数字化转型促进中心，分行业组织编制推广工业互联网应用指南，在更广范围、更深程度、更高水平上实现工业互联网和千行百业融通发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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