黄盛

“服贸会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献。”

8月31日，2022年中国国际服务贸易交易会在北京如期开幕。国家主席习近平在贺信中指出，中国坚持以高水平开放促进高质量发展，不断放宽服务领域市场准入，提高跨境服务贸易开放水平，拓展对外开放平台功能，努力构建高标准服务业开放制度体系。

多位受访者向人民网财经表示，习近平主席的贺信向世界传递出了中国坚定推进高水平开放的信心和决心，彰显出中国推动全球经济复苏的大国担当，表达出为全球企业融入中国服务大市场提供全方位机遇的诚心。

以高水平开放促进高质量发展

商务部研究院国际服务贸易研究所所长、研究员李俊表示，服贸会将引领我国服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台；同时，服贸会为企业推进数字化、服务化转型发展提供了政策指引，增强了企业高质量发展的信心。

高通公司全球副总裁侯明娟表示，中国坚持以高水平开放促进高质量发展，让跨国企业有信心继续扩大与中国客户的合作，借力服贸会与更多行业机构以及产业伙伴探讨数字互联未来的合作共赢，共同开拓国内外市场的新发展机遇，以创新力量推进各领域新兴服务贸易发展。

“在全球经济环境面临诸多挑战的当下，今年服贸会如期举行，规模更大，国际化和专业水平更高，吸引更多世界500强及国际龙头企业参展，持续联通国内国际双循环，为各国企业融入中国市场提供了交流发展的机遇。”安永中国主席陈凯表示，这充分体现出中国继续坚定扩大开放、加强国际合作的决心，也是统筹疫情防控和经济社会发展的重要举措，对于促进恢复世界经济活力起到了积极影响。

网易有道信息技术有限公司首席行政官周枫说：“习近平主席的贺信令人鼓舞！印象最深的是重申中国坚持以高水平开放促进高质量发展。教育科技企业期待通过服贸会与各国的同行分享科技创新在教育领域内的最新成果和认知, 让全球学习者共享科技带来的美好教育新体验。”

合作共赢为世界经济注入动力

在贺信中，习近平主席强调，中国愿同世界各国一道，坚持真正的多边主义，坚持普惠包容、合作共赢，携手共促开放共享的服务经济，为世界经济复苏发展注入动力。

“希望更多国家和企业能利用好服贸会这个平台，加强国际交流、拓展新市场、把握新机遇，努力降低疫情带来的不利影响，积极推动经济复苏。”普华永道亚太及中国主席赵柏基表示，今年的服贸会能继续为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为更多的国家和企业找到发展的新路径，为世界经济的复苏注入新的活力。普华永道将发挥专业智慧，加快创新转型，创造更多价值，助力经济的高质量发展。

亚马逊云科技中国区商用市场事业部总经理李晓芒说：“借助服贸会合作共赢的平台，我们希望成为服务贸易快速增长的‘创新底座’和‘技术桥梁’，帮助中国企业走向更多的国家和地区，也帮助跨国企业植根中国。利用大数据、人工智能和机器学习、5G等创新技术，帮助企业持续进行数字化和智能化升级。”

毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示，服贸会作为国家促进服务业开放和服务贸易发展的重要平台，为中外企业的合作交流、项目合作提供了充分展示、交流的机会，同时也为后续的项目合作和服务交易奠定基础。服贸会也为服务贸易企业提供了良好的宣传平台，服务贸易示范案例评选等活动把优秀、能代表中国服务的企业评选并展示出来，对树立中国服务品牌、推动行业发展、促进企业发展带来了实实在在的好处。

“强合作、促共赢的国际贸易格局正在加速形成。”汇量科技联合创始人兼董事长段威表示，中国正不断提高跨境服务贸易开放水平，中国企业通过服贸会平台的出海已从“数字化出海”向“出海数字化”扩展，加深全球化的参与程度，不断为促进全球经济的发展发挥着自身的优势。

埃及阿拉伯研究中心顾问迪卜在接受媒体采访时也表示，中国持续推进高水平对外开放，给外国企业在中国拓展业务提供了更多机会。在他看来，中国与全球市场的互联互通，表明中国愿意为畅通国际循环继续努力。与此同时，中国一方面持续推进对外开放，另一方面还千方百计改善人民福祉，并不断深化与其他国家和全球金融机构的合作。

(责编：罗知之、高雷)