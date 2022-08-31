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2022年国家网络安全宣传周将于9月5日至11日举行 

2022年08月31日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者申佳平、王震）8月31日，在2022年国家网络安全宣传周新闻发布会上，中央网信办网络安全协调局副局长、一级巡视员高林介绍，2022年国家网络安全宣传周（以下简称“网安周”）定于9月5日至11日举行，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部等十部门联合举办。

届时，全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团统一组织辖区内的网安周活动。各有关中央部门、人民团体组织指导本系统本行业的活动。其中，开幕式等重要活动在安徽省合肥市举行。

高林表示，今年的网安周继续以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，围绕党的十八大以来网络安全领域取得的重大成就开展主题宣传活动，深入宣传《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等重要法律法规、政策文件、国家标准，通过展览、论坛、竞赛、公益广告等形式，以及报刊、电台、电视台、网站等渠道，发动机关、企业、媒体、院校、社会组织、群众广泛参与，深入开展宣传教育引导，大力营造网络安全人人参与、人人有责、人人共享的浓厚氛围。

今年，网安周已经走过第9个年头。高林指出，自2014年首届网安周举办以来，各地区各部门立足“网络安全为人民、网络安全靠人民”这个主题，以百姓通俗易懂、喜闻乐见的方式，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，广泛开展网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭活动，以“接地气”的方式深入街头巷尾、直达乡镇村寨，让百姓“愿意看、看得懂、记得住”，有力推动全社会网络安全意识和防护技能的提升，对于维护国家网络安全、保障人民群众合法权益具有重要的意义。

高林具体介绍，开幕式是网安周的启动仪式，将于9月5日上午举行，邀请来自政府、科研机构、高校、社会组织、企业、媒体各方面嘉宾出席。开幕式上，还将对首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区进行授牌。

除开幕式以外，本届网安周还包括网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全赛事、网络安全教育云课堂、首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区授牌仪式等重要活动。同时，深入宣传教育成效，积极推动网络安全宣传教育的常态化，做到每月有重点、每季有主题、每年有部署，通过功在日常、重在平常，让网络安全理念深入人心。

网络安全博览会将于9月3日至9日在合肥滨湖国际会展中心举行，展览面积约2万平米，60余家单位、企业参与。值得一提的是，针对社会关注的汽车数据安全问题，将首次组织汽车企业在博览会上亮相，通过现场演示，增强民众安全意识。

网络安全技术高峰论坛将于9月5日下午举行，届时将邀请网络安全领域知名院士专家，以及铁路、交通、能源、通信、金融、水利等重要行业领域的中央企业负责人和民营企业负责人，就当前热点问题进行交流。网安周期间，还将举办8场分论坛。

网络安全教育云课堂是由网络安全学院示范高校的知名教师、互联网企业资深专家录制的精品课程，为专业学生、从业人员和社会公众开展教学培训、知识科普等提供丰富资源，届时这些课程可在线上访问。

网络安全赛事方面，各省（区、市）和相关部门支持行业协会、高校、企业，坚持社会效益优先，面向青少年、网络安全从业人员，举办知识型、技能型、普及型网络安全竞赛，面向网络安全企业举办网络安全优秀创新成果大赛。

此外，2022年国家网络安全宣传周期间还将举办校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等系列主题日活动。

(责编：申佳平、高雷)
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