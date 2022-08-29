人民网北京8月29日电 （记者申佳平）8月29日，《中国网络诚信发展报告2022》（以下简称《报告》）在2022年中国网络文明大会上正式发布。

《报告》提出，2021年以来，随着国家加强顶层设计、加大统筹力度，各地创新推进、生动实践，企业践行主体责任、推进规范发展，社会发挥宣传监督作用、推进行业自律，我国网络诚信建设取得新成效、展现新气象。同时，随着政策法规持续出台、政府社会多方重视、诚信教育深入普及，也让我国网民诚信素养稳步提升，社会诚信意识逐步增强。

一方面，国家层面重视网络诚信统筹部署。加大统筹力度，加强规范引导，不断健全完善网络诚信建设体制机制、法规制度、渠道载体，努力构建人人参与、多元共治的网络诚信建设工作新格局。

一是网络诚信发展纳入战略规划。从政策制度、目标规划、主要任务等方面，强化方向引领和宏观指导，为深化网络诚信建设注入了强劲动力、提供了重要指南。

二是网络诚信法治建设明显加快。2021年颁布或出台了40件涉及网络诚信内容的法律法规、部门规章和规范性文件，网络诚信法治建设步伐加快，网络诚信的相关条款已经成为法制层面的硬性要求。

三是网络诚信监管规范效力彰显。各部门坚持监管规范与促进发展并重，有序推进建章立制，建立健全监管机制，持续开展专项治理行动，不断加强标准规范建设，协同推进网络诚信建设，形成了齐抓共管的有力态势。

另一方面，各地多措并举推进网络诚信建设。各省区市大力加强互联网发展治理，以一系列创新举措和生动实践，积极推进网络诚信建设落地落实，形成良好发展势头。

一是把网络诚信建设作为推进社会经济发展的重要保障和数字社会建设的重要内容，将网络诚信建设列入长远发展规划、纳入年度工作要点，强化系统推进、有序发展，明确目标任务、细化职能分工，积极推进相关工作有效落实。

二是把网络诚信建设作为完善市场经济体制、创新社会治理机制的基础工程，以法治方式推动守信激励、失信惩戒，努力构建“文明上网、诚信用网、依法治网”的法治环境。

三是根据统一部署要求并结合各地实际，大力推进“清朗”“护苗”“净网”“断卡”“‘饭圈’乱象整治”等一系列专项行动，依法查处各类违规失信突出问题，努力营造风清气正的网络空间。

四是适应互联网广泛应用的新形势，以数字化转型为抓手，积极探索网络诚信建设场景，打造多主体参与、多手段相结合的综合治网格局和网络诚信建设方法路径，营造知信、守信、用信的良好社会氛围。

五是把社会主义核心价值观的要求体现到网络诚信建设实践，厚植诚信文化基因，加强网络诚信文化培育，让诚实守信的社会风尚在促进全社会诚信建设和经济社会高质量发展中发挥重要作用。

不仅如此，《报告》提到，广大互联网企业不断增强诚信意识，积极履行企业经济责任、法律责任、社会责任、道德责任，采取多种有效措施，大力推进合规经营、促进规范发展。

一是加强诚信管理。把建立健全企业诚信管理制度，作为加强企业内部管理、完善内控机制的重要内容，在促进企业规范发展、应对市场风险挑战中不断提升企业品牌形象。

二是推动合规经营。积极响应监管部门对加强线上经济、规范社区经营秩序的指导要求，重视合规风险，加强合规管理，不断压实自身合规经营责任，加强平台B端商户合规经营管理。

三是维护消费者权益。越来越多的互联网企业充分认识到，重视消费者权益保护就是维护企业发展，积极采取措施规范商品销售行为，保护消费者信息安全，提高平台服务质量，不断完善消费者权益保护体系。

四是加强未成年人网络保护。认真贯彻新修订的未成年人保护法，通过优化产品和服务、开发青少年模式和防沉迷模式等举措，努力创建未成年人安全健康的网络环境。

五是积极履行社会责任。坚持以人民为中心的发展思想，把诚信建设作为履行企业社会责任的重要内容，在推动产业转型升级、促进经济增长、保障社会民生、响应共同富裕等方面发挥重要作用。

六是促进科技向善。从供给侧改革入手，加强技术、规则的升级应用，打造面向消费者的可信生态，通过技术向善措施服务广大消费者。

七是处理违规失信行为。积极履行平台监管责任，发挥信息、平台、技术优势，在协助监管部门治理网络违规失信行为的同时，积极开展平台违规失信监管处置，与各方协作共建共治共享健康的网络生态。

此外，社会各界集智聚力推进网络诚信建设。作为网络诚信建设的重要参与者，社会组织、新闻媒体、高校、科研院所等发挥各自优势，以多种有效形式，广泛开展网络诚信实践活动。

一是开展网络诚信宣传引导。围绕网络诚信建设总体部署要求，通过开展3.15宣传、组织论坛研讨、推出“中国好主播”活动、举办短视频公益活动等，传播诚信文化，弘扬诚信理念，积极营造诚实、自律、守信、互信的良好网络生态和社会氛围。

二是加强行业自律建设。各网络社会组织充分发挥服务支撑、桥梁纽带、示范引领作用，通过发布倡议、签署自律公约、制定行业标准、开展失信炒信认定等一系列举措，强化责任担当，促进行业规范，推进自律建设，以柔性治理举措助力网络诚信建设不断深化。

三是深化网络诚信理论研究。针对网络诚信领域面临新形势新挑战，在政府部门支持下，社会各界集智聚力，深入开展网络诚信发展、互联网企业社会责任、网络诚信标准化建设等重要课题、重点问题研究，为网络诚信建设提供学术理论与决策支持。

四是推进社会参与诚信建设。社会组织发挥社会带动、典型引领作用，通过联合发布共建网络文明倡议、发起清朗网络文化生态自律公约，以及将诚实守信纳入文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭评选，推动全社会参与网络诚信建设。

据了解，《报告》是中国网络社会组织联合会、北京邮电大学教育部战略研究基地、中国经济信息社联合编撰的首个网络诚信发展年度研究报告。《报告》记录了2021年以来我国网络诚信建设取得的新进展新成就，分析了网络诚信领域面临的新问题新挑战，提出了加强网络诚信建设的思考建议，是政府部门、行业机构、业界专家等了解我国网络诚信发展状况的重要窗口。

(责编：申佳平、吕骞)

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