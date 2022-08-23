人民网北京8月23日电 （记者杜燕飞）三伏天，正值高温用电高峰期，当“我和我的新时代”科技创新调研组来白鹤滩水电站采访时，白鹤滩水电站7号机组已正式投入商业运行。

自2021年6月28日首批机组投产发电以来，截至2022年8月21日，白鹤滩电站已投产的发电机组共10台，总装机容量达1000万千瓦，已累计发电量超385亿千瓦时，为当前迎峰度夏电力保供提供了有力保障。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河段上，是实施“西电东送”的国家重大工程。电站在左、右岸地下厂房内共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦，多年平均发电量可达624.43亿千瓦时，建成投产后能满足约7500万人一年的生活用电需求，相当于每年可节约标准煤约1968万吨、减排二氧化碳约5160万吨。

据介绍，为推进迎峰度夏保供工作，白鹤滩工程建设部、白鹤滩电厂按照三峡集团及长江电力的工作要求，积极组织百万机组运行、调试管理，加强设备设施巡检，密切监视运行机组工况，通过日分析、周诊断、月评估等措施，科学开展设备趋势分析与运行诊断，合理安排机组运行方式，做到能发尽发、多发满发，确保电力持续可靠供应。