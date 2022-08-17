人民网北京8月17日电 （记者王仁宏）“‘十四五’期间，全国计划筹集建设保障性租赁住房870万套间，预计可以帮助2600多万新市民、青年人改善居住条件。”住房和城乡建设部住房保障司副司长潘伟表示。

近日，国家卫生健康委、住房和城乡建设部等17部门印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（以下简称《指导意见》）。在强化住房支持方面，《指导意见》提出，加快发展保障性租赁住房，促进解决新市民、青年人等群体住房困难。

潘伟表示，一个城市，青年人有希望，城市才有未来。解决青年人、新市民住房问题是各级政府的职责所在，也是提高城市竞争力、实现可持续发展的必然要求。住房和城乡建设部以新市民和青年人为主要出发点，解决青年人的住房问题有利于消除他们的后顾之忧，实现安居乐业。通过指导各地支持农村集体经济组织、企事业单位、园区企业、住房租赁企业等多主体投资，多渠道供给，加快发展保障性租赁住房。

“近两年，全国已建设筹集保障性租赁住房256万套间，能够解决700万新市民、青年人的住房问题。保障性租赁住房的租金低于同地段、同品质市场租赁住房租金水平，而且在筹集建设过程中也注重职住平衡。”

潘伟表示，下一步，住房和城乡建设部将继续会同有关部门指导各地加快供应保障性租赁住房，让更多符合条件的新市民、青年人能够入住保障性租赁住房，切实增强获得感、幸福感、安全感。

(责编：王仁宏、高雷)

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