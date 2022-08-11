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元宇宙体验馆、5G巡检机器狗……多项数字“黑科技”将亮相服贸会

人民网记者 王震
2022年08月11日14:32 | 来源：人民网
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2022年服贸会将于8月31日至9月5日在国家会议中心和首钢园区举办。今年服贸会展览面积达到15.2万平方米，将汇聚来自全球服务贸易最新技术与应用，多项数字“黑科技”将集中亮相。

国内首个5G建筑巡检机器狗、AI健康码访客一体机、自动识别错题的智能学习终端、能表演戏剧的云端智能人型服务机器人……

今年服贸会将举办综合展和9个专题展。其中专题展涵盖环境服务，电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务，供应链及商务服务，工程咨询与建筑服务，健康卫生服务等九个领域，数字与服务融合成为各个专题展区的亮点之一。

在教育服务专题设置科技赋能教育展区，参展企业将带来历史专用教室解决方案、虚拟现实创新实验室解决方案、VR移动课堂、地理AR沙盘、VR教学系统等数字教育创新应用，打造以科技赋能教育教学各环节提质升级的沉浸式互动场景。

体育服务专题展设置智慧体育服务子展区，将重点展示智慧训练服务、运动科学应用、智慧体育场馆、智能体育穿戴服务等科技体育、数字体育最新前沿成果。同时，体育服务专题还将举办数字体育发展论坛，围绕数字体育带来的新产品、新服务、新商业模式和新跨界生态，全面诠释体育科技魅力。

工程建筑专题展设置了数智科技专区，观众能够直观感知和体验建筑工程各个环节所采用的智能化、智慧化技术设备。在实现“双碳”目标方面，专题还将展示工程建筑从建造到运维的全流程碳排放数据管理的最新技术手段。

同时，近万平方米元宇宙体验场景将成为本届服贸会的一大亮点。

今年的服贸会电信、计算机和信息服务专题展以“链接全球 赋能未来”为主题，布局通信和数字技术、元宇宙应用两大主题馆，设置通信基础设施、云计算大数据、集成电路和工业互联网、元宇宙内容制作、元宇宙场景应用、元宇宙发布等六大专区，全面展示信息通信领域的前沿技术和发展成果。其中，元宇宙应用主题馆位于首钢园10号馆，将呈现综合运用沉浸式、交互式展陈技术打造的元宇宙体验场景，向观众展示一场虚拟按与现实融合的“科技盛宴”。

(责编：王震、吕骞)
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