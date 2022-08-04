软件业务收入同比增长10.9%（新数据 新看点）
2022年08月04日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月3日电 （记者王政）工业和信息化部日前发布的统计数据显示：得益于广阔应用场景、巨大市场需求的有力支撑，上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行态势持续向好，软件业务收入同比增长10.9%，利润总额增势明显，软件业务出口增长加快。
软件业务收入保持两位数增长，产业规模效益稳步提升。上半年，我国软件业务收入46266亿元，增速较前5月提高0.3个百分点；软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%，增速较前5月提高5.4个百分点；软件业务出口256亿美元，同比增长4.0%，增速较前5月提高1.3个百分点。
信息技术服务收入平稳增长。上半年，我国信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，在全行业收入占比65.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4790亿元，同比增长9.3%。
《 人民日报 》（ 2022年08月04日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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