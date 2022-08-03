人民网北京8月3日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，上半年，沿海地方和国务院有关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“稳增长”主基调，有力统筹疫情防控和经济社会发展，海洋经济企稳回升态势明显。初步核算，上半年海洋生产总值4.2万亿元，同比增长1.2%，主要经济指标处于合理区间。

据了解，上半年，海洋传统产业呈现恢复态势，海洋旅游业未来或将触底反弹。海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长7.4%、12.4%。沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.1%、3.0%；海洋客运量同比下降41.7%，降幅较1月至5月收窄2.9个百分点；海洋货运量同比增长1.4%，增幅较1月至5月扩大0.4个百分点。全国新承接海船订单同比下降18.9%，降幅比1月至5月收窄4.8个百分点，高端船舶LNG船的新承接规模达我国历史最高水平；海船完工量、新承接和手持订单量等三大造船指标持续保持世界第一；重点监测的海洋旅游企业中营业收入同比下降的占比超过7成，但调研显示有超过8成的受访者在未来3个月有海洋旅游出行意愿。

海洋新兴产业发展势头总体良好，下半年企业信心增强。调研显示，57.7%的海洋新兴产业企业上半年营业收入实现同比增长，67.7%的企业预期全年营业收入实现增长。沿海地区风力发电量同比增长近20%，但受海上风电补贴政策2021年底到期影响，海上风电新增并网容量同比下降83.1%。

海洋领域融资规模呈增长态势，企业融资需求强烈。22家海洋领域IPO企业完成上市，融资规模504亿元，比上年同期增长28.0%，占全部IPO企业融资规模的16.2%。蓝色100股票指数呈止跌回升态势，截至6月末，总市值为14939亿元，指数较上年末下跌6.0%，同期沪深300下跌9.2%。调研显示，分别有43.9%、59.1%的企业提出信贷融资、海洋保险需求。

海洋对外贸易增势良好，涉海产品进出口额涨跌互现。海运进出口总额同比增长18.2%，其中出口同比增长23.1%，进口同比增长11.5%。水产品进出口额同比增长22.3%、船舶同比下降15.8%、风力发电机组及零件同比下降19.2%。

(责编：孙红丽、高雷)

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