人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

自然资源部：2022年上半年海洋经济企稳回升态势明显 海洋生产总值达4.2万亿元

2022年08月03日19:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月3日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，上半年，沿海地方和国务院有关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“稳增长”主基调，有力统筹疫情防控和经济社会发展，海洋经济企稳回升态势明显。初步核算，上半年海洋生产总值4.2万亿元，同比增长1.2%，主要经济指标处于合理区间。

据了解，上半年，海洋传统产业呈现恢复态势，海洋旅游业未来或将触底反弹。海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长7.4%、12.4%。沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.1%、3.0%；海洋客运量同比下降41.7%，降幅较1月至5月收窄2.9个百分点；海洋货运量同比增长1.4%，增幅较1月至5月扩大0.4个百分点。全国新承接海船订单同比下降18.9%，降幅比1月至5月收窄4.8个百分点，高端船舶LNG船的新承接规模达我国历史最高水平；海船完工量、新承接和手持订单量等三大造船指标持续保持世界第一；重点监测的海洋旅游企业中营业收入同比下降的占比超过7成，但调研显示有超过8成的受访者在未来3个月有海洋旅游出行意愿。

海洋新兴产业发展势头总体良好，下半年企业信心增强。调研显示，57.7%的海洋新兴产业企业上半年营业收入实现同比增长，67.7%的企业预期全年营业收入实现增长。沿海地区风力发电量同比增长近20%，但受海上风电补贴政策2021年底到期影响，海上风电新增并网容量同比下降83.1%。

海洋领域融资规模呈增长态势，企业融资需求强烈。22家海洋领域IPO企业完成上市，融资规模504亿元，比上年同期增长28.0%，占全部IPO企业融资规模的16.2%。蓝色100股票指数呈止跌回升态势，截至6月末，总市值为14939亿元，指数较上年末下跌6.0%，同期沪深300下跌9.2%。调研显示，分别有43.9%、59.1%的企业提出信贷融资、海洋保险需求。

海洋对外贸易增势良好，涉海产品进出口额涨跌互现。海运进出口总额同比增长18.2%，其中出口同比增长23.1%，进口同比增长11.5%。水产品进出口额同比增长22.3%、船舶同比下降15.8%、风力发电机组及零件同比下降19.2%。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部：2022年上半年海洋经济企稳回升态势明显 海洋生产总值达4.2万亿元
　　人民网北京8月3日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，上半年，沿海地方和国务院有关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“稳增长”主基调，有力统筹疫情防控和经济社会发展，海洋经济企稳回升态势明显。初步核算，上半年海洋生产总值4.2万亿元，同比增长1.2%，主要经济指标处于合理区间。…
工信部：上半年全国锂离子电池全行业收入突破4800亿元
　　人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部