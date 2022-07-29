二十四节气（光阴的故事）金银纪念币来了！8月7日发行
人民网北京7月29日电 （记者罗知之）中国人民银行将于8月7日发行二十四节气（光阴的故事）金银纪念币一套。该套金银纪念币共28枚，其中金质纪念币4枚，银质纪念币24枚，均为中华人民共和国法定货币。
据介绍，纪念币规格和发行量方面，3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量4×30000枚；8克正方形银质纪念币为精制币，含纯银8克，规格23毫米×23毫米，面额3元，成色99.9%，最大发行量24×60000枚。
该套金银纪念币正面图案均为装饰圭表造型，衬以桃花、麦穗、稻穗、梅花等组合设计，并刊国名、年号。
3克圆形金质纪念币背面图案为装饰燕子造型，衬以柳枝、民居、树木、山峦等组合设计，并刊“春”字样及面额。
3克圆形金质纪念币背面图案为装饰青蛙造型，衬以睡莲、星空等组合设计，并刊“夏”字样及面额。
3克圆形金质纪念币背面图案为装饰松鼠及松塔造型，衬以粮仓、果树等组合设计，并刊“秋”字样及面额。
3克圆形金质纪念币背面图案为装饰鹿造型，衬以雪花、民居、树林等组合设计，并刊“冬”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、春牛、鱼为主要设计元素，展现立春时节“鱼陟负冰”物候现象、“打春牛”习俗，并刊“立春”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、鱼、叶子、春雨为主要设计元素，展现雨水时节“獭祭鱼”物候现象，并刊“雨水”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、蛰虫、桃花为主要设计元素，展现惊蛰时节“春雷惊百虫”物候现象，并刊“惊蛰”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、蛋、风筝、燕子为主要设计元素，展现春分时节“放风筝”“竖蛋”习俗，并刊“春分”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、柳枝、秋千为主要设计元素，展现清明时节“荡秋千”习俗，并刊“清明”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、牡丹为主要设计元素，展现谷雨时节“赏牡丹”习俗，并刊“谷雨”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、杆秤、蛋、蚕豆为主要设计元素，展现立夏时节“立夏称人”“立夏挂蛋”习俗，并刊“立夏”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、水车、小麦为主要设计元素，展现小满时节物候、农事景象，并刊“小满”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、小麦、稻苗为主要设计元素，展现芒种时节抢收抢种农忙景象，并刊“芒种”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、榕树、面条为主要设计元素，展现夏至时节“夏至吃面”习俗，并刊“夏至”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、蒲扇、电风扇、三伏贴为主要设计元素，展现小暑时节入伏“贴三伏贴”习俗，并刊“小暑”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、小船、池塘、萤火虫为主要设计元素，展现大暑时节“腐草为萤”物候现象，并刊“大暑”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、西瓜、瓜秧为主要设计元素，展现立秋时节吃瓜“咬秋”习俗，并刊“立秋”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、河灯、鱼为主要设计元素，展现处暑时节“放河灯”习俗，并刊“处暑”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、核桃树为主要设计元素，展现白露时节打核桃情景，并刊“白露”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、拖拉机、瓜果蔬菜为主要设计元素，展现秋分时节丰收景象，并刊“秋分”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、河流、鱼、枫叶为主要设计元素，展现寒露时节“秋钓边”“赏枫叶”习俗，并刊“寒露”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、柿树为主要设计元素，展现霜降时节采摘柿子情景，并刊“霜降”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、火锅、酒坛为主要设计元素，展现立冬时节“冬酿”“补冬”习俗，并刊“立冬”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、蔬菜、腊肉为主要设计元素，展现小雪时节“腌菜”“制腊肉”习俗，并刊“小雪”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、雪人、松树为主要设计元素，展现大雪时节“至此而雪盛也”景象、打雪仗嬉戏场景，并刊“大雪”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、饺子、福字为主要设计元素，展现冬至时节“吃饺子”习俗，并刊“冬至”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、大雁、长城为主要设计元素，展现小寒时节“雁北乡”物候现象，并刊“小寒”字样及面额。
8克正方形银质纪念币背面图案以虎、雪具、雪山为主要设计元素，展现大寒时节滑雪嬉戏情景，并刊“大寒”字样及面额。
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