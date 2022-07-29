人民网北京7月29日电 （记者赵竹青）服务外包产业是知识密集型现代服务业，是吸纳就业特别是高校毕业生就业的重要领域。据商务部官网消息，商务部、教育部、人力资源社会保障部联合发布《关于积极做好服务外包产业吸纳应届高校毕业生就业有关工作的通知》，助推服务外包企业加大引才育才力度，吸纳更多应届高校毕业生就业。

《通知》要求，开展专项招聘活动。积极参与教育部、人力资源社会保障部、商务部举办的服务外包企业面向2022届高校毕业生网上招聘活动，组织服务外包企业在“国家大学生就业服务平台—24365校园招聘服务”、中国公共招聘网、“就业在线”平台专题页面上免费发布招聘信息，便利高校毕业生浏览查询和投递简历。

《通知》表示，对符合条件的吸纳高校毕业生就业的服务外包企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴、一次性扩岗补助、职业培训补贴、社会保险补贴等政策支持。同时，积极动员服务外包企业为毕业生提供见习岗位，按规定给予见习补贴支持。对在服务外包领域创业、灵活就业的高校毕业生，按规定落实税收优惠、创业担保贷款及灵活就业社会保险补贴等政策。

《通知》指出，各地要提高政治站位，高度重视服务外包吸纳高校毕业生就业有关工作，加强组织领导，积极主动作为，把握时间节点，统筹实施推进，确保应届高校毕业生就业工作在8月底前取得实效。对新增高校毕业生就业取得积极成效的服务外包示范城市，将在2022年综合评价中予以考虑。

(责编：赵竹青、吕骞)

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