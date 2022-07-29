人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部等3部门：鼓励服务外包产业吸纳更多高校毕业生就业

2022年07月29日18:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月29日电 （记者赵竹青）服务外包产业是知识密集型现代服务业，是吸纳就业特别是高校毕业生就业的重要领域。据商务部官网消息，商务部、教育部、人力资源社会保障部联合发布《关于积极做好服务外包产业吸纳应届高校毕业生就业有关工作的通知》，助推服务外包企业加大引才育才力度，吸纳更多应届高校毕业生就业。

《通知》要求，开展专项招聘活动。积极参与教育部、人力资源社会保障部、商务部举办的服务外包企业面向2022届高校毕业生网上招聘活动，组织服务外包企业在“国家大学生就业服务平台—24365校园招聘服务”、中国公共招聘网、“就业在线”平台专题页面上免费发布招聘信息，便利高校毕业生浏览查询和投递简历。

《通知》表示，对符合条件的吸纳高校毕业生就业的服务外包企业，按规定给予一次性吸纳就业补贴、一次性扩岗补助、职业培训补贴、社会保险补贴等政策支持。同时，积极动员服务外包企业为毕业生提供见习岗位，按规定给予见习补贴支持。对在服务外包领域创业、灵活就业的高校毕业生，按规定落实税收优惠、创业担保贷款及灵活就业社会保险补贴等政策。

《通知》指出，各地要提高政治站位，高度重视服务外包吸纳高校毕业生就业有关工作，加强组织领导，积极主动作为，把握时间节点，统筹实施推进，确保应届高校毕业生就业工作在8月底前取得实效。对新增高校毕业生就业取得积极成效的服务外包示范城市，将在2022年综合评价中予以考虑。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部等3部门：鼓励服务外包产业吸纳更多高校毕业生就业
　　人民网北京7月29日电 （记者赵竹青）服务外包产业是知识密集型现代服务业，是吸纳就业特别是高校毕业生就业的重要领域。据商务部官网消息，商务部、教育部、人力资源社会保障部联合发布《关于积极做好服务外包产业吸纳应届高校毕业生就业有关工作的通知》，助推服务外包企业加大引才育才力度，吸纳更多应届高校毕业生就业。…
商务部等13部门：开展全国家电“以旧换新”活动
　　人民网北京7月29日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，商务部等13部门近日发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》（以下简称《通知》），开展全国家电“以旧换新”活动。 《通知》表示，各地要发挥政府部门、行业协会、电商平台和家电生产、流通、回收企业等各方面作用，通过政府支持、企业促销等方式，开展家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部