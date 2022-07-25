本报记者 李心萍 韩 鑫

从4月10日全国快递包裹揽收量降至2.42亿件，到6月1日揽收量回升至4.25亿件，快递业“半年报”呈现V形反转。

从产业链运转受阻，到产需“井喷式”复苏，今年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。

从生产按下“暂停键”，到研发启动“加速键”，6月2日，全球最大的塔机在徐工机械顺利下线交付，再次刷新塔机吊载世界纪录。

习近平总书记强调：“实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑。要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去”。

今年以来，面对复杂严峻的国际环境、多点散发的国内疫情，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%，服务业发展韧性显现，实体经济呈企稳回升态势，发挥了宏观经济大盘“压舱石”作用。

政策迅速出台

畅循环、稳链条、强主体，宏观经济大盘稳

受新冠肺炎疫情叠加地缘政治冲突等影响，中国经济稳定恢复受到冲击，今年3、4月份主要经济指标下滑明显。

面对明显加大的经济下行压力，各地区各部门坚定信心，攻坚克难，迅速行动，一系列政策接连出手，全力稳住实体经济。

——打通堵点、清除卡点，争分夺秒保障物流畅通。

“拿着统一的通行证，一路很顺利。”两天一夜，跨越海南、广西等多个省份，货车司机孟国权将一车香蕉从海南拉到河南，“抗原检测15分钟出结果，即停即采即走，哪儿都没耽搁。”

复工复产，交通先行。组织自查自纠，取消不合理的防疫检查点，让路网更畅通；推广全国统一式样的重点物资运输车辆通行证，对货车司机实行“即采即走即追”闭环管理，让通行更便捷；设置“非接触式”物流中转场地，让重点物资运输更有保障……各地区各部门相继出台一系列保通保畅举措，打通“大动脉”，畅通“微循环”。6月中国物流业景气指数达52.1%，较上月回升2.8个百分点，市场供需趋于活跃，保通保畅取得初步成效。

——以点带链、以链带面，全力以赴推动生产恢复。

4月18日，上汽临港乘用车基地开启复工复产压力测试；4月19日，压力测试下的首台车下线；5月13日起，上汽乘用车郑州基地、宁德基地、南京基地陆续开启双班生产；5月27日，临港基地开启双班生产压力测试……以整车企业为点，带动整个产业链、供应链上下游“链式复工”，6月份，汽车制造业增加值同比增速由5月份下降7.0%转为大幅增长16.2%。

通过推动链上关键节点企业复工复产，以点带链、以链带面促进工业经济平稳运行，工业系统解决问题超过5.4万个。目前，包括2.25万家部省“白名单”企业在内的全国规模以上工业企业均已实现平稳生产，有力支撑了工业经济稳定增长。5月份，全国规模以上工业增加值同比增速由4月份的-2.9%转为0.7%，6月份同比增长3.9%。

——实施退税、缓交社保，千方百计稳住市场主体。

“减税降费政策送来‘及时雨’，减负纾困功不可没。”位于浙江杭州良渚新城的杭锅工业公司总经理王峻算了一笔账，上半年企业先后享受房产税、土地使用税减免超260万元，“省下的税款全部投入新产品研发，仅上半年，便收获近2亿元海外订单。”

保住市场主体才能稳住经济大盘。减税红包更大，截至7月20日，全国合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元；融资成本更低，今年上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率较去年全年下降0.35个百分点……从实施组合式税收优惠、社保费缓降返补政策，到给予贷款贴息补贴、减免物业房租，各地区各部门密集出台纾困举措，帮助市场主体渡难关、减负担、复元气。

产需企稳回升

出口强劲、投资增长、消费转暖，实体经济韧性强

6月份，全社会用电量达到7451亿千瓦时，日均用电量环比增长14.7%；制造业PMI回升至50.2%，在连续3个月收缩后重返扩张区间，景气面继续扩大……一系列指标显示，随着稳经济一揽子政策措施落地显效，实体经济企稳回升，推动二季度经济实现正增长。

——需求恢复，生产企稳，出口强劲回升。

300台设备批量交付，徐工挖掘机走俏北美市场；电动挖掘机成功出海，柳工在印尼、巴西引领挖掘机绿色转型……上半年，工程机械行业26家挖掘机制造企业共出口挖掘机51970台，同比增长72.2%。

今年以来，世界贸易增长动能减弱，但是我国外贸克服外部环境趋紧、疫情冲击等不利影响，出口保持较快增长。上半年，我国货物出口额同比增长13.2%。其中5、6月份，规模以上工业企业出口交货值分别增长11.1%、15.1%，较上月分别回升13.0、4.0个百分点，快速扭转4月份出口下降趋势，工业品出口强劲回升。6月份，六大出口地区中4个地区出口交货值增速加快，其中，上海出口交货值增速由5月下降17.7%转为增长25.9%，大幅回升43.6个百分点。

随着一系列稳增长政策有效实施，企业前期受抑制的产需加快释放。6月份，企业生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%，均升至扩张区间；生产经营活动预期指数为55.2%，企业信心继续回升。

——聚焦升级，助力转型，投资快速增长。

伶仃洋上，深中通道稳步建设，隔海相望的广东中山市和深圳市连通在望；陕西西安，投资额达150亿元的比亚迪新能源汽车零部件增产扩能项目正在抓紧施工，计划年内正式投产；内蒙古、青海、宁夏，“东数西算”建设加快推进，一个个数据中心项目从图纸变为现实……

大江南北，重大工程扎实推进。受专项债加速发行的带动，上半年，基础设施投资同比增长7.1%，增速比1至5月份加快0.4个百分点，连续两个月回升。截至目前，全国建成开通5G基站185.4万个，其中二季度新增基站近30万个，实现“县县通5G、村村通宽带”。

神州万里，重大项目纷纷落地。尽管下行压力加大，但升级发展的态势没有改变。“5G+工业互联网”全国建设项目二季度新增700个，累计已超过3100个，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类。上半年，高技术产业投资同比增长20.2%，增速比全部投资高14.1个百分点，传统产业加速向数字化、智能化、绿色化方向延伸拓展。

——活力复苏，市场活跃，消费持续转暖。

海南三亚，多家免税商店客流如织，“618”促销当日，三亚市4家离岛免税商城销售额突破1.2亿元；

黄浦江畔，上海堂食恢复首日，到店餐饮线上交易额周环比增长达293%，城市“烟火气”徐徐升腾。

民航单日旅客运输量由6月初的44.5万人次回升至100万人次以上，民航市场向好步伐加快。京东平台“618”促销期间，10分钟内，多家店铺成交额破亿元，家电成套购成交额同比增长超400%……初步核算，上半年，服务业增加值304868亿元，同比增长1.8%。服务业增加值占国内生产总值比重为54.2%，对国民经济增长的贡献率为40.6%，拉动国内生产总值增长1.0个百分点。

企业信心坚定

坚持创新、强链补链，实体经济后劲足

上半年，制造业投资同比增长10.4%，增速比全部投资高4.3个百分点。许多企业负责人和专家表示，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定信心、明确方向、扎实进取，一定把实体经济搞上去。

——坚持创新，提升产业链供应链现代化水平。

山西太原，由山西钢科公司TG800碳纤维制作的雪车，身量纤纤却能在冰上疾驰，一亮相便“吸粉”无数；安徽合肥，科大讯飞在半年内相继拿下4个人工智能核心领域国际竞赛一等奖；江苏徐州，徐工机械研发出全球第一条起重机智能制造生产线……

“只有坚持创新，才能提升产业链供应链现代化水平。”工信部运行监测协调局局长罗俊杰介绍，二季度，高技术制造业增加值同比增长5.7%，增速高于全部规模以上工业5.0个百分点，锂离子电池、电子元器件、集成电路等小类行业增加值增速均在20%以上，新动能增长继续发挥引领作用。“我们将继续加强原材料、关键零部件等供给保障，聚焦工业母机、5G、新一代信息技术等重点产业链，加快关键核心技术攻关突破，着力提升产业链供应链稳定性。”

——抓好制造业，筑牢实体经济发展根基。

两小时订单突破1万辆！7月4日，赛力斯汽车与华为联合设计的新款车型一上市便成“爆款”。“我们正在加紧建设生产智能网联汽车的智慧工厂，预计下半年将正式投产。”重庆小康集团有关负责人说。

“制造业是立国之本、强国之基。抓实体经济一定要抓好制造业。”中国宏观经济研究院研究员付保宗观察到，上半年制造业投资拉动全部投资增长2.5个百分点。一些关键行业，如装备制造业、原材料制造业投资增速均超10%，为未来实体经济的发展奠定坚实基础。

“下一步，我们要继续聚焦重点、攻坚扶弱、协同共进，确保制造业回归合理增长轨道，同时推动人才、资金、要素向制造业聚拢，推动制造业实现高质量发展。”付保宗说。

——做优环境，让企业家心无旁骛干实业。

好的营商环境，是企业家心无旁骛干实业的最大助力。当前，各地方的营商环境“竞赛”仍在持续，以期栽下梧桐树，引来金凤凰。

山东将小微、涉农、科创等领域的更多市场主体纳入金融辅导范围，政府采购支持中小企业发展的预留份额提高至45%，为市场主体恢复发展添薪助力；陕西梳理公布全省中介机构清单和中介机构资质清单，严厉查处中介服务市场涉企违规收费问题，让纾困政策不折不扣落地生效；广东启动一照通行改革，企业一次提交材料，完成一次身份认证，即可实现材料的同步流转、审批同步进行、证照及时发放，为投资兴业营造良好生态……

“展望下半年，虽然外部环境依然复杂严峻，实体经济持续稳定恢复仍然存在一定压力，但只要我们继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，认真落实落细党中央各项决策部署，全力打通产业链供应链堵点卡点，精准落实助企纾困政策，稳定市场主体预期，就能推动实体经济持续恢复向好。”付保宗说。

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)