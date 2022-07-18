人民网北京7月18日电 （记者乔雪峰）为深入贯彻党中央、国务院稳就业保就业决策部署，助力高校毕业生就业工作，人民网将于7月19日下午3点举办“大学生就业护航计划——走进中国电科智能科技园”暨中国电科夏季招聘启动会。本次活动将通过人民网+客户端、国资小新客户端、人民网PC端进行直播，全国300多所高校的师生代表将在线观看。

据了解，本次招聘活动将面向全国高校统招的2022届本、硕、博应届毕业生及2023届即将毕业的高校学生，发布超过2000个就业岗位，涵盖技术类、管理类、研发类、职能类、市场类、操作类等六大工种。活动现场人民网将走进中国电科智能院、14所、28所、声光电、10所、海康威视等多家成员单位，用视频镜头带高校毕业生更详尽、直观的了解中国电科各单位的招聘信息和工作环境。同时，中国电科组织人事部专务也将在线答疑，详解有关人才选聘、成长空间、薪酬福利等求职者关心的各方面问题。

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程，支持帮助高校学生们迈好走向社会的第一步，至关重要。因此人民网于5月11日启动大学生就业护航计划，该计划将贯穿全年，旨在汇聚学校、企业、地方等各方资源，推动招聘单位和求职大学生双向高效对接，搭建更直接的求职对接通道，为在校生和毕业生实习、见习、就业、安居提供切实帮助。

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(责编：乔业琼、高雷)