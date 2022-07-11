原标题：上半年中国GDP公布在即 多项先行指标释积极信号

中新社北京7月10日电 (记者 王恩博)上半年中国国内生产总值(GDP)等核心经济数据即将公布。多轮疫情冲击下，上半年经济增速能否稳住？近期率先出炉的部分指标透露积极信号。

采购经理指数(PMI)是反映经济变化趋势的先行指标，被认为与GDP具有高度相关性。

6月份，中国制造业PMI回升至50.2%，在连续3个月收缩后重返扩张区间。调查的21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间。生产经营活动预期指数为55.2%，升至近3个月高点。一系列迹象折射出积极因素正不断积累。

中信证券宏观首席分析师程强指出，随着疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，中国制造业供需循环明显复苏。目前制造业生产经营尚处复苏初期，考虑到复苏行业数量有望进一步增加、企业经营预期明朗乐观以及交通物流条件进一步改善，预计后续PMI仍有向上动能。

经济修复还表现在物流的繁忙。中国国家邮政局预计，上半年，快递业务量将超500亿件，同比增长约3.6%，业务收入预计接近5000亿元人民币，同比增长约2.8%。

随着疫情逐步缓解，补偿性消费潜力释放，节日促销活动，有效带动业务量实现快速增长。如端午期间(6月3日-5日)，行业揽收量约9.4亿件，同比增长17%。

中国物流与采购联合会发布的数据亦显示，6月份，中国物流业景气指数为52.1%，较上月回升2.8个百分点，这是该指数时隔3个月再次重回50%以上。

中国物流与采购联合会会长助理何辉表示，数据显示出随着稳经济政策持续发力以及国内疫情防控形势好转，市场供需两端业务活动趋于活跃。预计后期随着需求释放，生产加快，物流行业整体水平将恢复至较活跃水平。

需求不足是此前外界对中国经济的主要担忧之一，该状况也出现改善。

6月份中国居民消费价格指数(CPI)中，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。国泰君安证券研究团队认为，这显示消费有初步复苏迹象，尤其是线下服务消费，主要体现在两方面。

一方面，6月份核心CPI环比上行0.1%，由此前略弱于季节性转变为略高于季节性；另一方面，从分项看，当月机票、旅游和宾馆住宿价格环比分别上涨19.2%、1.2%和0.3%，涨幅均较上月扩大，显示出行类消费修复明显。

服务业景气恢复还有更多数据支撑。

6月份，中国服务业商务活动指数在4月、5月低基数水平上回升至54.3%，高于上月7.2个百分点。前期受疫情冲击严重的行业商务活动指数均有所回升，如铁路运输、航空运输等行业业务总量已连续两个月环比增长。

伴随一系列积极信号，今年中国经济“下半场”怎么走？

中国银行研究院预计，下半年外部环境不确定性依然较大，但从国内发展看，中国市场规模大、产业链供应链完整、科技创新较快发展，经济长期向好的基本面没有改变，短期经济压力主要来自非经济因素冲击。

该机构认为，尽管GDP增速明显降低，但中国经济稳定运行具有坚实基础，物价涨幅处于合理区间，就业形势总体稳定，财政赤字率低于3%，货币政策仍处于常态化区间，宏观政策仍有较大空间。预计下半年经济将逐季回升。

国际资管巨头先锋领航指出，中国5月份经济活动略强于市场预期，零售销售、工业生产和固定资产投资均有所改善。随着疫情形势转好，中国经济呈复苏态势，未来政策支持有望加码。

(责编：赵竹青、陈键)