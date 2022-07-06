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科技部公开征集颠覆性技术 提升我国原始创新能力

2022年07月06日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者赵竹青）据科技部网站5日消息，科技部决定举办2022年全国颠覆性技术创新大赛（以下简称大赛），以重点发现和挖掘一批颠覆性技术方向，同时建立颠覆性技术“发现—遴选—培育”的新机制。

颠覆性技术是“可改变游戏规则”的创新技术，以创新思维为根本，开辟新型技术发展模式，在发展到一定阶段时，将超越原有技术并产生替代，具有另辟蹊径改变技术轨道的演化曲线和颠覆现况的变革性效果。从技术角度看，是以科学技术的新原理、新组合和新应用为基础，开辟全新技术轨道，产生突破性的创新技术；从产业角度看，应与产业结合紧密，通过形成新工艺、新产品或新模式，利用技术创新带动产业升级换代，改变行业主流产品和市场格局，推动相关产业乃至全球经济的革命性、颠覆性进步。

大赛设有“公开海选”和“揭榜挂帅”两种选拔方式，“公开海选”重点聚焦集成电路、人工智能、未来网络与通信、生物技术、新材料、绿色技术、高端装备制造、新能源以及交叉学科等可能产生重大颠覆性突破的技术领域，“揭榜挂帅”需求榜单则由大赛组委会择机发布。

(责编：赵竹青、高雷)

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