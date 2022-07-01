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百余项实践案例参与人民网“数造新实体”首批案例征集

2022年07月01日08:49 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者王震）为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，4月上旬，人民网财经研究院数字经济研究中心联合中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题项目，并向社会征集2021-2022数字技术赋能实体经济案例。截至6月30日，首批案例征集结束。

近两个月的时间里，课题组收到来自50多家企业的100余项实践案例，涵盖数字政府、工业互联网、金融科技、智慧城市、数字乡村、新零售等十余个行业领域，展示了人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术赋能实体经济的创新应用。

征集的案例中，涉及工业互联网、数字政府领域的案例最多。例如，天翼云＆东方电机“数字工厂”工业信息化解决方案，依托云计算、AI等数字技术，有效保障设备从生产出厂到实际应用的全产业链安全，同时实现降本增效；山东省大数据中心基于隐私计算的省级政务数据开放平台，为政务数据开放、流通与应用提供技术基础设施。

智慧城市、智慧医疗和新零售等领域案例也较为集中。如深圳市龙岗区与华为等伙伴联合打造的人工智能融合赋能平台解决方案，加速智能化升级；来自北京洞窝数字科技有限公司的数字化赋能家居新零售；青云科技为西昌市人民医院建设的医疗专属云建设项目等。

“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题项目，旨在通过对数字技术与实体经济深度融合实践案例的深入研究，为数字技术赋能传统产业转型升级、培育新产业新业态新模式，总结有益经验、归纳成熟路径；为相关部门优化顶层设计、制定与实施相关政策提供有效参考；为企业主体加快转型升级、进一步实现高质量发展提供有价值的对策建议。

根据规划，下一步课题组将启动专家研讨、实地调研等环节，最终形成“数造新实体”典型案例库和《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究》电子版白皮书；核心成果与重要观点还将在相关论坛、权威媒体等载体上发布。

（案例库入口）

(责编：王震、吕骞)

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