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数读中国|“八纵八横”加密形成 看我国“米”字型高铁网有多强

人民网记者 王连香
2022年06月25日08:50 | 来源：人民网
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亚洲最大铁路枢纽客站开门迎客，京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，郑渝高铁全线贯通运营……近日，我国高铁行业捷报频传，让流动的中国充满勃勃生机。

“向着豫东北地区飞驰！”作为中国“八纵八横”高铁网的重要组成部分，6月20日，郑渝高铁全线贯通运营。随着济郑高铁濮阳至郑州段、郑渝高铁以及郑州航空港站“携手”开通运营，标志着河南省已建成以郑州为核心的“米”字形高铁网，并实现17个省辖市全部通高铁。

“八纵八横”高铁网加密形成

数据显示，十年来，我国铁路固定资产投资累计超过了7万亿元，增产里程5.2万公里。到2021年底，全国铁路营业里程达到了15万公里，其中高铁4万公里。铁路已覆盖了全国81%的县，高铁通达93%的50万人口以上城市。基本形成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

国家铁路局副局长安路生在近日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍，十年来，“四纵四横”高铁网全面建成，“八纵八横”高铁网加密形成，有力支撑了国家重大战略。“坐着高铁看中国”已经成为老百姓享受美好生活的真实写照。

高铁引领河南跑出发展“加速度”

郑渝高铁开通后，河南省在全国率先建成“米”字形高铁网，铁路发展将为区域经济社会发展提供更加有力的支撑。

为经济社会发展注入“铁”动力

随着河南“米”字形高铁网勾画成型，以及中原城市群城际铁路网相关线路引入，郑州铁路枢纽将衔接北京、徐州、济南、阜阳（合肥）、重庆、广州（武汉）、兰州（西安）、太原（焦作）等8个方向，形成由京广、徐兰、郑渝、郑太、郑阜、郑济等干线及城际铁路构成的环形放射状特大型铁路枢纽。

四通八达的高铁网将加快推动交通区位优势向枢纽经济优势转变，引领河南跑出高质量发展“加速度”。

高铁开通，意味着人流、物流、信息流、资金流的流动效率，将迎来重大提升。

据了解，配合郑渝高铁建设开通，一些高端装备制造业、现代服务业领域的优质项目已经早早在沿线布局。重庆万州区经信委主任汪海云在接受人民日报采访时表示：“郑渝高铁开通有利于重庆利用好中东部企业带来的新技术、新产品、新工艺，加快推进工业转型升级。”

铁路作为国民经济大动脉，有力促进了国家战略实施和经济社会发展。

数据显示，铁路固定资产投资累计超过了7万亿元，增产里程5.2万公里。货运能力不断提升，2021年货运量完成47.74亿吨，较2012年增长了22.3%。

下一步如何推动铁路高质量发展？据安路生介绍，下一步重点做好三方面工作：

一是科学有序推进铁路建设。推动实施一批“十四五”规划重大项目，完善“八纵八横”高速铁路网，优化普速铁路网布局，解决西部铁路“留白”太大的问题，大力发展城际、市域铁路，打造一体化综合交通枢纽。

二是持之以恒提升运输质量。全面优化货运布局，大力发展多式联运，持续推进运输结构调整，稳步推进高速铁路按设计标准达速运营，不断提升运输服务信息化、智能化水平。

三是坚定不移推动安全发展。夯实铁路安全生产基础，提升安全管理水平，深化沿线安全环境治理，确保铁路安全持续稳定。

(责编：王连香、高雷)

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