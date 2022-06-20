LPR产品历史走势图。来源：中国外汇交易中心

人民网北京6月20日电 （黄盛） 今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。也即，1年期LPR和5年期以上LPR均与上个月保持一致。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，LPR报价在MLF利率基础上加点形成。6月MLF利率保持不变，意味着当月LPR报价的定价基础没有变化；加点方面，5月未实施降准，而信贷投放明显加速，因此无论从银行资金成本还是贷款市场供需平衡角度看，6月报价行都缺乏下调加点的动力。另外，5月5年期LPR报价下调15个基点，幅度较大，这也会在一定程度上消化4月降准、设立存款利率市场化调整机制等对银行负债成本下降带来的影响。由此，6月LPR报价不动符合市场普遍预期。

“6月LPR报价不变，不会影响实际贷款利率持续下调。”王青说，当前我国经济正处于修复初期，政策面正在着力引导银行加大信贷投放，让利实体经济。由此，着眼于激发企业和居民信贷需求，银行短期内有动力持续下调实际贷款利率。此外，近期小微信贷支持力度加大、设立1000亿交通物流专项再贷款等结构性政策全面发力，这在带动银行贷款增量扩面的同时，也会形成一定“减价”效应。

也有业内人士向人民网财经表示，自从LPR报价形成机制改革以来，今年5月首次出现了1年期LPR不降、5年期LPR下降的情况，且5年期LPR创下最大降幅。此次6月的1年期和5年期以上LPR均与5月的相应LPR保持一致，表明我国继续推行结构性降息，这也体现了在当前稳增长的关键时期，我国金融行业加大力度为实体经济纾困，提振有效需求，稳定经济增速。

(责编：孙红丽、高雷)