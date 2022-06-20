黄盛

据报道，近日国务院国资委印发了《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，其中提到，经对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估，招商局集团、国投集团、华润集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。

不同于一般的中央企业，国有资本投资公司是在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台，并以资本为纽带、以产权为基础依法自主开展国有资本运作。近年来，国有资本投资公司改革试点加速发力，优化投资体系、加大资本投入，推动产业集聚、化解过剩产能和转型升级，提升了国有资本的控制力和影响力。

多位业内人士向人民网财经表示，国有资本投资公司改革上接国资改革、下接国企改革，是“国企改革三年行动”的重要组成部分。这创造性发挥了平台的作用，增强了资本投资运营能力，促进了国有资本在流动中提升价值，彰显出国资国企在服务国家战略、实现创新发展、畅通产业循环、保障社会民生等方面的支撑作用。

加速形成以管资本为主的国资监管方式

人民网财经梳理，自2014年7月以来，国务院国资委先后在中央企业层面改组组建了中国国新、中国诚通两家国有资本运营公司以及国投公司、招商局集团等三批共19家国有资本投资公司试点企业，形成“2+19”的格局。招商局集团于2016年7月成为第二批试点企业，此次正式转为国有资本投资公司的有5家企业。

“国有资本投资公司的组建，有助于加快国资监管从管企业转向管资本。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国向人民网财经表示，作为投资平台，国有资本投资公司代替了国资监管机构成为国有企业直接出资人，持有国有企业股份，同时代替国资监管机构对国有企业形成的国有资产进行直接监管。“由于国有资本投资公司的存在，国资监管机构不再直接对从事实业的国有企业形成的国有资产进行监管，而只对国有资本投资公司行使监管职责，监管的是国有资本投资公司对国有资本的投资与运营。”刘兴国说，组建国有资本投资公司的目的有两个方面，一是加快推进从管企业转向管资本，二是加大授权放权力度，深度激发国有企业活力，促进国有企业发展。

“组建国有资本投资公司，是新一轮国资国企改革的一项重要探索，事关整个国有资本授权经营体制的改革。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁在接受人民网财经采访时表示，长期以来由国资监管机构直接管控国有企业，容易导致监管方式过于“行政化”。因此，设立国有资本投资公司，其介于国资监管机构与实体企业之间，是承上启下的环节，以其出资额为限履行国有资本出资人职责，这更有利于形成以管资本为主的国资监管方式。

强化主业实业 发挥产业引领作用

招商局集团积极寻求香港潜在投资机会，收购香港物业管理服务供应商创毅控股53.51%股份，正式进入香港物业管理市场；国投发挥基金投资独特优势，累计投资了一批打破国际技术壁垒、攻克“卡脖子”技术的600多家企业，其中63个项目在科创板上市；保利集团先后完成了对中轻集团、工艺集团、中丝集团、华信邮电和上海诺基亚贝尔等央企的重组整合……近年来，19家国有资本投资公司试点企业在聚焦主业实业方面，进行了一系列的资本运作。

国资委数据显示，2020年19家试点企业营业收入同比增长6.6%、净利润同比增长14.3%，大幅超过央企平均水平。在此基础上，2021年上半年试点企业营业收入和净利润同比增长34.3%和72.2%。

“试点企业持续做强做优做大主业实业，是其经营业绩在央企群体中相对突出的重要原因之一。”国务院发展研究中心企业研究所副所长、国企研究室主任项安波认为，试点企业通过清理处置低效无效资产、加快业务结构调整、推动产业集聚和转型升级等举措，既可以支撑主业发展，也可以加大投资战略性新兴产业，培育出新增长点。

吴刚梁表示，国有资本投资公司以战略投资为主，本身不再从事具体生产经营活动。与国有资本运营公司不同的是，国有资本投资公司仍有主业管理的要求，因此仍需要聚焦主责主业；与产业集团不同的是，国有资本投资公司的资本运营模式更加丰富多样，可以采取投资融资、产业培育和资本运作等资本运作手段。

通过资本运作提升服务国家战略质效

日前，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，国资国企持续加大新兴产业布局，主要突出一个“快”字：一是新兴产业投资增长快，发挥国有企业结构调整基金等作用，持续加大新兴产业投入，从2017年不足7000亿元到2021年超过1.3万亿元，年均增速超过20%；二是协同发展平台建设快，推动建设新能源汽车、北斗、电子商务、区块链等一批数字创新平台，创建物流大数据、海洋工程装备等协同创新平台；三是新型基础设施布局快，近70家中央企业超过700户的子企业在新基建领域加大布局，2021年投资超过4000亿元，“十四五”期间规划投资项目1300多个，总投资超过10万亿元。

在国资国企把握新一轮科技革命和产业变革，推进传统产业转型和新兴产业发展过程中，国有资本投资公司承担着重要任务。

比如，近年来，国有资本投资公司试点企业通过资本运作，持续加大战略性新兴产业的投资布局和科技研发力度，加快推进在数据中心、物联网、卫星互联网等新兴基础设施方面的建设，在电网电力、航空航天、先进轨道交通等装备领域补足产业链条，增强国资在集成电路、高端机床等细分领域实力，为我国加快现代产业体系建设提供了有力支撑。

刘兴国表示，国有资本投资公司不仅在探索新体制、新机制、新模式上有先天优势，在产业发展选择上也具有更大的灵活性。可以灵活选择国有资本投向，并适时根据投资标的的运营表现进行国有资本投资的调整。因此，国有资本投资公司按照市场化原则，本着做实做大做强战略新兴产业的思路，着力开展战略新兴产业关键技术攻关突破，以技术进步推动了产业更快更好发展。

“当前，在投资方向上，国有资本投资公司向重点行业、关键领域和优势企业集中，是更好服务国家战略需要；在培育战略新兴产业方面，国有资本投资公司正不断发挥出产业基金的孵化器作用，采取更加市场化、专业化的手段，形成培育发展战略性新兴产业的新机制。”吴刚梁说。

对于接下来国有资本投资公司试点企业的改革，刘兴国建议，一方面要加快改组组建，即完成“翻牌”的任务；另一方面要进一步深化国有资本投资公司内部体制机制改革，真正达成改革的目标。尤其是企业内部体制机制，将是国有资本投资公司未来改革发展的重点所在。

(责编：王震、高雷)