人民网北京6月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月20日，经过4年的改扩建，百年老站北京丰台站将以全新面貌开通运营，北京首都又添城市新地标。改建后的北京丰台站是亚洲最大铁路枢纽客站，将安排京广高速铁路，京沪、京九普速铁路等多条线路的列车始发终到作业，运营初期安排旅客列车120列。

北京丰台站候车大厅。高伟摄

丰台火车站始建于1895年，曾服务老京张铁路、京广铁路、京沪铁路等多条线路，开办客货运输、列车编组技术作业等业务。随着首都城市建设和铁路的快速发展，车站承担的相关业务相继移交北京西站、丰台西站等站办理，至2010年运输业务全部停办，2018年9月实施改扩建工程。改建后的北京丰台站站房建筑面积约40万平方米，每小时最高可容纳14000人同时候车，设有32条到达出发线，32个客运站台面。

北京丰台火车站站台。高伟摄

北京丰台站是国内首座采用高铁、普铁双层车场重叠设计的特大型车站，形成了“顶层高铁、地面普铁、地下地铁”的立体交通模式，方便旅客“无缝”换乘城市交通；建设了人性化、便捷的旅客服务系统和覆盖全站的无障碍设施，可提供售票、问询、公安制证、快递、重点旅客预约和急客临时改签等服务；采用光伏发电系统、自然照明系统、自然通风系统，可大幅节约建设投资和今后运营的节能降耗。

北京丰台站服务窗口。高伟摄

开站运营前，国铁集团精心组织相关单位，严格各项规定和标准，对北京丰台站各专业设备进行了检测验收、安全评估和综合优化调整，对车站职工开展了岗前业务、服务礼仪培训和应急演练，保障了车站开通运营需要。目前，该项目完全满足铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

北京丰台站6月20日开通运营。高伟摄

北京丰台站开通运营后，北京铁路枢纽北京西、北京等车站功能相应优化调整，各车站分工更加科学合理。

北京丰台站出站扶梯。高伟摄

据介绍，北京丰台站的开通运营，将进一步强化北京综合交通运输服务功能，极大便利人民群众出行，对不断增强广大旅客美好旅行的幸福感、获得感，促进首都经济社会发展，具有十分重要的意义。

（图片来源：中国铁路北京局）

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