人民网北京6月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，6月20日零时起，全国铁路实行新的列车运行图，客货运输提质增效，城市间旅行时间再压缩，有效助力经济社会发展。

一是中部高铁网扩能提质，旅客出行更加方便快捷。以京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营为契机，全面优化调整以京广高铁为主骨架，涵盖石太、石济、徐兰、郑渝、郑太、郑阜、汉十、沪蓉等高铁线路的中部高铁网列车运行图。增开经由京广高铁京武段动车组列车42列，变更运行区段24列，调整运行径路8列。开行时速350公里高品质标杆列车57列，覆盖16个省市（区），多个城市间旅行时间进一步压缩，路网辐射效应进一步增强。北京西至石家庄、郑州东、武汉最快旅行时间将分别压缩至1小时01分、2小时11分、3小时48分，北京西至长沙南、广州南、西安北、南昌西、成都东、贵阳北等跨线运行列车最快旅行时间也将分别压缩至5小时16分、7小时38分、4小时11分、6小时08分、7小时31分、8小时20分。

二是充分运用郑渝高铁等新线资源，有效助力区域经济社会发展。新图充分运用郑州至重庆高速铁路襄阳至万州段、济南至郑州高速铁路濮阳至郑州段、和田至若羌铁路等新线运能，为区域经济社会发展提供更加有力支撑。郑渝高铁全线贯通运营后，襄万段单日最高开行动车组列车106列，北京西至重庆北最快6小时46分可达，较调图前压缩4小时24分，郑州东、汉口至重庆北分别最快4小时23分、4小时57分可达，京津冀城市群、中原城市群、武汉城市圈和成渝地区双城经济圈联系将更加紧密；济郑高铁濮郑段开通运营后，单日最高开行动车组列车55列，郑州东至濮阳东最快52分可达，豫东北地区人民出行将更加便捷；和若铁路开通运营后，开行普速客车2列、货物列车8列，和田经若羌至乌鲁木齐首开旅客列车，沿线各族人民群众出行和货物运输将更加便利。

三是北京地区主要客站功能优化调整，首都铁路枢纽综合服务能力进一步提升。充分利用改扩建后的北京丰台站能力，统筹优化调整北京地区主要火车站功能，疏解北京站、北京西站等既有车站压力，进一步提升首都铁路枢纽综合服务能力。北京丰台站主要办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务，初步安排旅客列车120列，其中高速46列、普速74列；原北京站办理的京广线12列始发终到普速客车调整至北京西站，原北京东站办理的5列普速客车调整至北京站；增开京张高铁清河至呼和浩特东动车组列车6列、清河至张家口动车组列车8列。

四是进一步增开货物列车，为物流保通保畅稳住经济大盘做出更大贡献。进一步增开货物列车，持续打好货运增量大会战攻坚战，保障铁路货运通道畅通和产业链供应链稳定，确保防疫、电煤、涉农等国计民生重点物资应运尽运。浩吉铁路增开货物列车38列，其中万吨重载列车2列，北煤南运能力进一步提升；兰新铁路增开货物列车6列，疆煤外运能力进一步提升；漯河至阜阳、孟庙至宝丰铁路分别增开货物列车4列，区域货运能力进一步提升。优化跨境货物列车开行方案，保持中欧班列持续增长，确保西部陆海新通道班列稳定开行，充分发挥中老铁路战略通道作用，服务国际国内双循环和外贸保稳提质。

五是统筹疫情防控和客货运输，铁路服务品质持续提升。认真贯彻“内防反弹、外防输入”总策略和“动态清零”总方针，从严从紧落实站车疫情防控措施，坚决防止疫情通过铁路传播扩散。持续提升铁路客货运输服务品质，增开复兴号智能动车组担当的高铁列车36列，南昌、贵阳、昆明等省会城市首次开行复兴号智能动车组担当的高铁列车；优化中部高铁网车次编排，按照列车开行方向，逐步形成谱系化车次号段，进一步提高车次辨识度；将静音车厢、商务座提质、新型票制、铁路畅行码等服务推广至京广高铁，不断丰富服务内容；持续开好公益性慢火车，服务老少边地区人民群众出行，助力乡村振兴；优化铁路95306服务流程，推行货运业务网上办理、集中受理，持续提升便利化程度和客户服务体验，提高货物运输效率，降低物流成本。

铁路部门表示，在新图实施过程中，将进一步适应旅客货主需求变化，适时调整运力，精准实施“一日一图”。请广大旅客及时关注铁路12306网站、客户端、微信和各大火车站公告发布的动态信息，以便合理安排行程。

(责编：王连香、吕骞)