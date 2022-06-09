5月国家铁路货物发送量创单月历史新高（新数据 新看点）
累计发送货物3.4亿吨，同比增长6.6%
2022年06月09日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月8日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：5月份，国家铁路货运保持强劲增长态势，累计发送货物3.4亿吨，同比增加2110万吨，同比增长6.6%，单月货物发送量创历史新高。
物流保通保畅，铁路勇挑重担。增加重点通道货物列车开行数量，千方百计增加货运能力，压缩运到时限，为保通保畅工作提供运力支持。5月份，国家铁路日均装车18.26万车，同比增长7.4%，5月日均装车继4月份后再创历史新高。其中，国家铁路集装箱日均装车45954车，同比增长25.9%，单日装车最高达到48271车，创历史新高。
助力复工复产，铁路部门精心组织重点物资保供运输，积极承接“公转铁”货源，做到应装尽装、快装快运。5月份，国家铁路发送粮食、化肥1470万吨，同比增长25.4%；发送电煤1.1亿吨，同比增长7%，全国363家铁路直供电厂存煤平均达33.4天，保持较高水平。
加强国际联运，促进国际产业链供应链稳定。与海关、边检、外事等部门及沿线国家铁路企业强化沟通协调，提升国际联运能力效率，助力我国外贸保稳提质。5月份，中欧班列开行1357列、发送12.95万标准箱，日均环比分别增长12%、13.3%；西部陆海新通道班列发送7.8万标准箱，同比增长20.5%；主要港口铁水联运量107万标准箱，同比增长35.1%。
《 人民日报 》（ 2022年06月09日 01 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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