人民网记者 许维娜

近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下称《措施》），包括财政、货币金融、稳投资促消费、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生六个方面33项措施。

记者梳理发现，在房地产相关领域，主要包括实施住房公积金阶段性支持政策、推动阶段性减免市场主体房屋租金、灵活调整个人住房贷款还款计划等多项具体惠民便民举措。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，《措施》意在支持稳住经济大盘，释放出许多积极信号，还特别强调了服务业小微企业和个体工商户的房租和税费减免方面，内容相对集中，对于增强市场主体信心和活力都将发挥重要作用。

实施住房公积金阶段性支持政策

企业缴存住房公积金有困难怎么办？个人还款有困难怎么办？逾期还款会不会影响个人征信？这既是当前企业经营者普遍关注的问题，也是全国各地住房公积金管理工作最受关注的现实问题。

《措施》指出，实施住房公积金阶段性支持政策，受疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金，到期后进行补缴。

在此期间，缴存职工正常提取和申请住房公积金贷款，不受缓缴影响。受疫情影响的缴存人，不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理，不纳入征信记录。各地区可根据本地实际情况，提高住房公积金租房提取额度，更好满足实际需要。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受记者采访时表示，阶段性缓缴住房公积金，有助于帮助受困群体渡过暂时困难，稳定市场信心，也有助于避免金融机构潜在不良风险，将可能发生的负面影响最小化。

“缓缴包括公积金在内的社保，推迟公积金贷款偿还，提高租房提取公积金等，目的在于稳住市场主体，稳住工作岗位，提振市场信心，兜底保住民企、中低收入群体、中小微企业，他们是就业吸纳的主体，提供了80%以上的工作岗位。”广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉告诉记者，只有稳住市场主体，应对即将到来的就业高峰期，就业市场才能好起来。

5月24日，住建部、财政部、人民银行发文，要求实施住房公积金阶段性支持政策，包括企业可缓缴公积金，到期再补交；个人不能正常偿还公积金贷款的，不作逾期处理；可提高住房公积金租房提取额度，支持缴存人按需提取等三方面措施。

李宇嘉表示，在租房提取公积金方面，政策扶持力度比较大，此次提出提高提取额度，支持缴存人按需提取，主要是为了兜底保障的作用，保护低收入人群。

记者梳理发现，针对不少缴存人关心的住房公积金问题，不少城市纷纷出台相关政策，更多是体现为调整公积金最高贷款额度、降低首付、下调公积金首付比例、给予购房补贴等方式。

易居研究院智库中心研究总监严跃进也表示，此次住房公积金支持政策覆盖面比较广，包括了企业、购房者和租房者，客观上有助于缓解相关市场主体的压力，充分体现了公积金纾困的政策导向，发挥了住房公积金的保障、便民、托底的政策效应。

推动阶段性减免市场主体房屋租金

《措施》提出，推动阶段性减免市场主体房屋租金。2022年对服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋减免3—6个月租金；出租人减免租金的可按规定减免当年房产税、城镇土地使用税，并引导国有银行对减免租金的出租人视需要给予优惠利率质押贷款等支持。

《措施》还明确，非国有房屋减免租金的可同等享受上述政策优惠。鼓励和引导各地区结合自身实际，拿出更多务实管用举措推动减免市场主体房屋租金。

“生意受了影响，房租却不能停缴，这愁坏了不少商户。政策可以说缓解了我的‘燃眉之急’。”北京的一家企业经营者告诉记者。

近段时间以来，从中央到地方，针对小微企业和个体工商户房租减免的政策陆续出台，以“真金白银”的形式为这些企业减负。

记者注意到，此类减免房租支持政策在2020年疫情期间也出台过。2020年4月21日召开的国务院常务会议确定，推动对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，免除上半年3个月租金。国有企业尤其是央企和高校、研究院所等企事业单位要带头。

对此，李宇嘉表示，这次提出减免３－６个月，力度比上次要大，彰显了此次经济下行、预期转弱、地产深度调整的背景下，实体经济和居民个人迫切需要大幅度降低成本，也凸显了通过全方位降低成本，进一步稳定市场主体、兜住民生底线的逻辑。

个人住房与消费贷款可实施延期还本付息

《措施》鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。商业银行等金融机构继续按市场化原则与中小微企业（含中小微企业主）和个体工商户、货车司机等自主协商，对其贷款实施延期还本付息，努力做到应延尽延，本轮延期还本付息日期原则上不超过2022年底。

其中，《措施》提到，对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离、受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，金融机构对其存续的个人住房、消费等贷款，灵活采取合理延后还款时间、延长贷款期限、延期还本等方式调整还款计划。对延期贷款坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并免收罚息。

对此，复旦大学金融研究院兼职研究员、招联金融首席研究员董希淼表示，金融机构应进一步增强社会责任，在坚持商业可持续和风险总体可控的情况下，适当优化金融资源配置，适度调整信贷制度与流程，更好地满足实体经济特别是近期受影响较大的行业需求，加大对市场主体尤其是小微企业、个体工商户的减费让利、纾困解难力度。

董希淼强调，“信心比黄金更重要”，要通过宏观政策特别是财政政策、货币政策、房地产政策持续调整，产生叠加效应，恢复和增强市场主体对未来的预期和信心，激发市场投资需求，提振居民消费需求。

继续推动实际贷款利率稳中有降

《措施》还提出，继续推动实际贷款利率稳中有降。在用好前期降准资金、扩大信贷投放的基础上，充分发挥市场利率定价自律机制作用，持续释放贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端，继续推动实际贷款利率稳中有降。

“经济下行压力进一步加大，冲击未来预期，实体和居民贷款意愿低，贷款利率支付能力不足。”在李宇嘉看来，贷款利率趋势性下降，预计LPR新一轮调减的窗口已经打开。他建议，一方面要扩大贷款投放，房地产贷款集中度管理在当前的特殊时期适度放松，另一方面更要降低融资成本。

李宇嘉认为，利率下调，对热点城市的楼市有较大的提振作用。热点城市购房需求集中，新市民购房需求较为迫切，且对贷款利率比较敏感。近期数据显示，15个城市二手房销售4.5万套，同比下降19.0%，较4月的37.6%明显收敛。“因此，随着利率进一步下调，预计热点城市二手房市场将率先企稳，新房市场也将逐步止跌。”

“近段时间以来，稳增长力度明显加码。”中国民生银行研究院宏观研究中心主任王静文表示，随着政策层面不断强调稳经济政策的落实，各地基层在政策执行上已开始转向，经济恢复态势有望得到延续。

(责编：乔业琼、吕骞)