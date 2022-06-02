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工信部组织四川省通信行业全力开展雅安地震应急通信保障工作

2022年06月02日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年6月1日17时许，四川省雅安市芦山县、宝兴县相继发生6.1级和4.5级地震。地震发生后，工业和信息化部第一时间启动应急通信保障预案，召开视频调度会议，部署抗震救灾应急通信保障工作。四川省通信管理局立即行动，有关负责同志带队赶赴灾区，组织省内通信行业开展应急救援和公众通信保障工作。

据介绍，截至6月1日21时30分，芦山县、宝兴县受灾区域因断电等原因累计退服基站128个，已经抢通恢复32个，目前还有96个站退服，无乡镇级通信全阻，通信服务未受到重大影响。四川省通信行业正全力抢修，已出动保障人员390人，保障车辆102辆，油机197台，卫星电话44部。

工业和信息化部表示，将进一步加大指导协调力度，组织四川省通信行业尽快实现受灾区域通信服务恢复至灾前水平。

(责编：申佳平、吕骞)

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