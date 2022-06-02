工信部组织四川省通信行业全力开展雅安地震应急通信保障工作
2022年06月02日09:32 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年6月1日17时许，四川省雅安市芦山县、宝兴县相继发生6.1级和4.5级地震。地震发生后，工业和信息化部第一时间启动应急通信保障预案，召开视频调度会议，部署抗震救灾应急通信保障工作。四川省通信管理局立即行动，有关负责同志带队赶赴灾区，组织省内通信行业开展应急救援和公众通信保障工作。
据介绍，截至6月1日21时30分，芦山县、宝兴县受灾区域因断电等原因累计退服基站128个，已经抢通恢复32个，目前还有96个站退服，无乡镇级通信全阻，通信服务未受到重大影响。四川省通信行业正全力抢修，已出动保障人员390人，保障车辆102辆，油机197台，卫星电话44部。
工业和信息化部表示，将进一步加大指导协调力度，组织四川省通信行业尽快实现受灾区域通信服务恢复至灾前水平。
(责编：申佳平、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部组织四川省通信行业全力开展雅安地震应急通信保障工作
- 人民网北京6月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年6月1日17时许，四川省雅安市芦山县、宝兴县相继发生6.1级和4.5级地震。地震发生后，工业和信息化部第一时间启动应急通信保障预案，召开视频调度会议，部署抗震救灾应急通信保障工作。…
- 进一步完善价格监管制度 市场监管总局公布《明码标价和禁止价格欺诈规定》
- 人民网北京6月2日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为进一步提升价格监管工作法治化、规范化水平，规范经营者明码标价行为，预防和制止价格欺诈，维护市场价格秩序，保护消费者、经营者合法权益和社会公共利益，近日，市场监管总局公布了《明码标价和禁止价格欺诈规定》（以下简称《规定》）。 《规定》在全面梳理和提炼原《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》及其配套文件主要内容的基础上，针对执法实践中出现的新问题、新经济新业态经营者标价行为呈现的新特点、价格违法行为表现的新形式，按照2021年新修订的《中华人民共和国行政处罚法》的新要求，进一步完善了价格监管制度规则。…
相关新闻
- 评论
- 关注