买车？购置税将减征600亿，一辆车或少花数千元
日前，国务院常务会议提出“阶段性减征部分乘用车购置税600亿元”，引发了广泛关注。
在政策发布后，股市上的汽车整车板块震荡上行。有个股出现连续两天涨停行情，而包括长城汽车、长安汽车、上汽集团等多支板块内的重磅股，亦连续两日保持上涨势头。
有分析指出，这一政策，将有效纾解汽车行业现阶段的困境，促进行业快速发展。
汽车行业面临双重困境，政策送来及时雨
当下，汽车行业的困境，主要有两方面，一是在“产”，一是在“销”。
在业内人士看来，购置税减免这一政策可谓“及时雨”，能够有效缓解当前汽车行业“产”、“销”双困的局面，政策利好汽车行业恢复和发展。
据中汽协会此前发布的数据，4月，乘用车产量99.6万辆，同比下降41.9%，环比下降47.1%。相比3月，汽车行业整体产能跌幅接近五成，为近十年以来同期月度新低。相关产业链供应链经历了有史以来最为严酷的考验。
产能受到了打击，另一边，经销商库存数据同样不容乐观。
据中国汽车流通协会发布的数据显示，4月，汽车经销商综合库存系数为1.91，环比上升9.1%，同比上升21.7%，库存水平位于荣枯线(1.5)之上，创下近一年来的新高。
中国汽车流通协会表示，由于疫情原因，上游汽车生产企业出现停工停产，终端部分经销商为期一周或更长时间关门闭店，消费动力转弱。换而言之，车企产能受限，但生产出来的车都积压到了经销商手上，并没有卖给消费者，导致经销商库存压力持续上升。
有车企相关负责人对中新财经表示，受全球供应链紧缺、物流成本高昂、以及上游部分原材料价格持续大幅上涨的影响，目前车企成本压力大增。虽然已经预期会影响销量，但还是通过了提高终端售价的方法来平衡成本，而这样的做法也同样将给经销商带来压力。
“有望拉动100万-200万乘用车新增需求”
中信证券研报指出，购置税减免是拉动汽车销量最有效的政策之一。同时，政策力度超市场预期，有望拉动100万-200万乘用车新增需求。
在减税政策出台后，乘联会秘书长崔东树表示，该项政策将对汽车消费，尤其是传统燃油车消费回暖，产生积极作用。
数据显示，2022年1-4月，累计乘用车传统燃油车的销量492万台，较去年同期累计增速下降18%；4月，传统狭义乘用车销量67万台，同比下降55%，环比下降50%，降幅巨大。
此前崔东树对燃油车销量下降的问题感到担忧。“入门级消费者不买车是很严峻的问题，鼓励传统燃油车消费非常重要。”
有业内人士预测，入门级燃油车购买者和传统燃油车，或将成为本次购置税减免受益最大的两类群体。
对消费者而言，在政策驱动下，入门级车型所处的价格区间，或将成为自主和合资车企激烈争夺的市场焦点。
在汽车博主小刘看来，未来，部分车企将密集推出8万-10万元这一售价区间的车型，满足无车消费者的买车需求。消费者花同样的钱，可以买到越来越多的配置。
单车购置税减免额或达4400元-8800元
虽然现在政策细则尚待落地，目前未指明具体对象是燃油车还是新能源车，但其对汽车消费的拉动作用却不容忽视。
据华创证券测算，如果按5%的购置税减征幅度，典型10万-20万元车的购置税减免额可达到0.44万-0.88万元。
据以往汽车减税的相关政策分析，华创证券预测，该项政策具体实施方式可能有两种，且持续时间将超过半年，第一种是给予1.6L以下车型减征5%购置税的优惠，第二种则是给予2.0L以下车型减征2.5%购置税的优惠。
华创证券认为，前者更倾向于扶持中低端汽车消费需求，将惠及部分自主车企，后者则更倾向于汽车行业的整体提振效果。
而无论实施哪种政策，乘用车购置税减免政策将会成为汽车总价下降的推手，从而推动消费者的购车需求。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中税协印发通知要求全行业加强自律管理 助力落实留抵退税政策
- 人民网北京5月25日电 （记者车柯蒙）据中国注册税务师协会网站消息，日前，中国注册税务师协会印发了《关于加强行业自律管理助力落实大规模增值税留抵退税政策的通知》（以下简称《通知》），要求各地注册税务师协会教育引导会员切实发挥好涉税专业服务作用，进一步规范涉税代理服务行为，强化行业自律管理，助力落实大规模增值税留抵退税政策。 《通知》指出，实施大规模增值税留抵退税政策，是稳定预期、助企纾困的关键一招。…
相关新闻
- 评论
- 关注