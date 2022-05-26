葛成

日前，国务院常务会议提出“阶段性减征部分乘用车购置税600亿元”，引发了广泛关注。

在政策发布后，股市上的汽车整车板块震荡上行。有个股出现连续两天涨停行情，而包括长城汽车、长安汽车、上汽集团等多支板块内的重磅股，亦连续两日保持上涨势头。

有分析指出，这一政策，将有效纾解汽车行业现阶段的困境，促进行业快速发展。

汽车行业面临双重困境，政策送来及时雨

当下，汽车行业的困境，主要有两方面，一是在“产”，一是在“销”。

在业内人士看来，购置税减免这一政策可谓“及时雨”，能够有效缓解当前汽车行业“产”、“销”双困的局面，政策利好汽车行业恢复和发展。

据中汽协会此前发布的数据，4月，乘用车产量99.6万辆，同比下降41.9%，环比下降47.1%。相比3月，汽车行业整体产能跌幅接近五成，为近十年以来同期月度新低。相关产业链供应链经历了有史以来最为严酷的考验。

产能受到了打击，另一边，经销商库存数据同样不容乐观。

据中国汽车流通协会发布的数据显示，4月，汽车经销商综合库存系数为1.91，环比上升9.1%，同比上升21.7%，库存水平位于荣枯线(1.5)之上，创下近一年来的新高。

中国汽车流通协会表示，由于疫情原因，上游汽车生产企业出现停工停产，终端部分经销商为期一周或更长时间关门闭店，消费动力转弱。换而言之，车企产能受限，但生产出来的车都积压到了经销商手上，并没有卖给消费者，导致经销商库存压力持续上升。

有车企相关负责人对中新财经表示，受全球供应链紧缺、物流成本高昂、以及上游部分原材料价格持续大幅上涨的影响，目前车企成本压力大增。虽然已经预期会影响销量，但还是通过了提高终端售价的方法来平衡成本，而这样的做法也同样将给经销商带来压力。

“有望拉动100万-200万乘用车新增需求”

中信证券研报指出，购置税减免是拉动汽车销量最有效的政策之一。同时，政策力度超市场预期，有望拉动100万-200万乘用车新增需求。

在减税政策出台后，乘联会秘书长崔东树表示，该项政策将对汽车消费，尤其是传统燃油车消费回暖，产生积极作用。

数据显示，2022年1-4月，累计乘用车传统燃油车的销量492万台，较去年同期累计增速下降18%；4月，传统狭义乘用车销量67万台，同比下降55%，环比下降50%，降幅巨大。

此前崔东树对燃油车销量下降的问题感到担忧。“入门级消费者不买车是很严峻的问题，鼓励传统燃油车消费非常重要。”

有业内人士预测，入门级燃油车购买者和传统燃油车，或将成为本次购置税减免受益最大的两类群体。

对消费者而言，在政策驱动下，入门级车型所处的价格区间，或将成为自主和合资车企激烈争夺的市场焦点。

在汽车博主小刘看来，未来，部分车企将密集推出8万-10万元这一售价区间的车型，满足无车消费者的买车需求。消费者花同样的钱，可以买到越来越多的配置。

单车购置税减免额或达4400元-8800元

虽然现在政策细则尚待落地，目前未指明具体对象是燃油车还是新能源车，但其对汽车消费的拉动作用却不容忽视。

据华创证券测算，如果按5%的购置税减征幅度，典型10万-20万元车的购置税减免额可达到0.44万-0.88万元。

据以往汽车减税的相关政策分析，华创证券预测，该项政策具体实施方式可能有两种，且持续时间将超过半年，第一种是给予1.6L以下车型减征5%购置税的优惠，第二种则是给予2.0L以下车型减征2.5%购置税的优惠。

华创证券认为，前者更倾向于扶持中低端汽车消费需求，将惠及部分自主车企，后者则更倾向于汽车行业的整体提振效果。

而无论实施哪种政策，乘用车购置税减免政策将会成为汽车总价下降的推手，从而推动消费者的购车需求。

(责编：申佳平、陈键)