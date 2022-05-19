王震 焦磊 王丹丹 赵明妍 林福盛

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。为此，人民网推出“稳产保供促发展”系列报道，多维度记录经济社会攻难克艰的信心、各行业提升供应链产业链安全的决心。

“明显感觉到通行时间缩短了。以前跑趟苏州要晚上七八点才能回来，现在下午三点左右就能回公司。”

曹鋆是无锡一家物流企业的货车司机，平常主要负责苏锡常、浙江、上海等周边城市的运输工作。从3月下旬开始，国内疫情多点频发，一些地方出现通行受阻、车辆滞留、物流不畅等问题，一度让曹鋆感到“压力山大”。

在路上花的时间多了，能跑的量也就少了。曹鋆向记者坦言，这直接导致收入减少，“之前在一个检查点堵了10个小时，心态都要崩了。”

货车在进行日常消杀。受访者供图

交通物流是市场经济的经脉，也是民生保障的重要支撑。近期以来，中央和相关省市相继出台保通保畅政策，聚焦物流堵点卡点问题，紧盯重点区域、重点企业、重点问题，全力打通大动脉、畅通微循环。

这些政策如何落实、效果如何？物流链、供应链是否稳定畅通？近日，人民网多地探访保通保畅工作落实情况。

打通“大动脉”，货车司机“亮证”畅行

在京港澳高速公路高碑店收费站，一辆辆大货车从河北新发地农副产品物流园有序驶入高速，奔向北京。电子通行证京冀互认，有效解决了环京地区公路拥堵导致的物流不畅问题。

运输进京物资的货车正在高速上行驶。 河北省交通运输厅供图

“现在这里已经很少见到堵车了。”货车司机刘师傅说，之前因为防疫检查，经常拥堵，不少司机只能选择绕路，“电子通行证京冀互认，整个检查过程缩短至几分钟，确实方便多了。”

“本着‘数据多跑路、群众少跑腿’的原则，我们研究推出电子通行证，方便司机线上办理，‘亮证’即可畅行京冀。”河北省道路运输事业发展中心相关负责人赵乐介绍，目前已发放电子通行证超过60万张，其中北京通行证达到2万余张。

为保障涉疫地区重点物资车辆快速便捷通行，4月份以来，全国已有27个省份陆续启用了统一式样的通行证。同时，针对部分地区对货车采取层层加码、“一刀切”管控的不合理现象，从4月11日开始，交通运输部启动了收费站和服务区的专项整治活动。

数据显示，5月10日，全国高速公路流量达到2187.73万辆，比一个月前增长了26.39%。交通运输部安全总监李国平表示，在各地区和各部门的共同努力下，货运物流不通不畅等问题得到初步缓解，物流主要运行指标持续向好。全国关停关闭高速公路收费站和服务区基本清零。

随着保通保畅政策的出台和持续推进，各地配套措施也都陆续在跟上。

在京哈高速香河服务区，不少货车司机正在做核酸检测。“马上到北京了，发现核酸检测过期，幸好河北服务区都有核酸检测点，想得真周到。”有司机这样说。

货车司机正在服务区做核酸检测。 河北省交通运输厅供图

4月28日，无锡市首批4个“司机驿站”揭牌成立，曹鋆所在的华邦世捷是其中一家。“现在司机回来直接在驿站隔离，不影响家人，在驿站还可以吃饭、看书、休息，外地过来单位接货送货的司机都可以免费食宿。”曹鋆感叹道，企业帮员工分解了压力，哪怕是不小心被感染，工资、补助都正常发，“我们跑车也就没有了后顾之忧。”

畅通“微循环”，破解“最后一公里”难题

5月4日，从天津来北京支援的京东快递小哥韩德帅正在北京朝阳区的光辉里小区忙碌着。

“这个小区4月26日被封控，我们10个快递员一起来到了这里，负责三栋楼400多户居民的日常配送，既送京东自己的，也送四通一达、顺丰、盒马还有外卖。”送完自己负责的400多户后，韩德帅还会帮社区志愿者送其他区域，经常要忙到晚上11点。

在光辉里小区做防疫志愿者的快递小哥。受访者供图

疫情期间，部分城市的物流配送和邮政快递末端微循环不畅的问题，给人民群众民生物资供应造成了一定影响。在交通部门的指导下，各地积极发挥骨干物流企业的专业力量和市场资源，努力解决物流配送“最后一公里”和“最后100米”难题。

在上海疫情防控的攻坚阶段，京东从全国各地增派快递员4000多名，建成1600多个无接触社区保供站，全力支持上海战“疫”；货拉拉每天有一千多名司机“逆行”在一线，自发投入到保供运输中，同时专门组织了保供运输队伍，为上海方舱医院、被封控的小区居民点运送了近千车次、数万箱的生活防疫物资。

“生活物资相对充足，但如何把物资顺利从生鲜超市、餐馆及时配送至居民家中，是一个关键命题。” 美团外卖相关负责人表示，目前，北京、上海、广州、深圳等多地政府已与美团外卖联合探索在疫情管控区内启动“内循环”式独立外卖配送服务，打通管控区内生活物资配送“最后一百米”。外卖骑手吃住均在管控区内，严格实行核酸、抗原按时检测，在配送过程中全程佩戴口罩，实现全闭环工作及生活。

“对已关停的邮政快递分拨中心、营业网点、快递服务站等物流配送节点网点，在符合防疫要求并严格落实疫情防控措施的前提下有序解封。对承担防疫物资、民生物资和重要生产生活物资中转配送任务的，实行优先解封。对于居家隔离的物流配送从业人员，在满足当地防疫要求的前提下，推动尽快返岗复工。”5月11日，交通运输部运输服务司负责人韩敬华在政策吹风会上表示，下一步将采取积极有效措施，着力打通末端梗阻，畅通“微循环”。

稳定产业链供应链，加快物流业高质量发展

在无锡高新区，物流不畅的问题曾给园区企业带来了不少困扰。无锡先导智能装备股份有限公司公共事务负责人金群昊向人民网坦言，此轮疫情暴发初期，原本每天一、二百辆车的货运需求，严重到每天只有不到五辆的车能够到达。“随着保通保畅政策的相继出台，这种窘迫的局面很快得到了改善，高新区也在积极帮助企业稳定产业链供应链，让我们能够逆势增长。”

疫情下，无锡高新区政府确保先导智能等重点企业产业链供应链稳定运行。受访者供图

货运物流运行畅通，既关乎人民群众“菜篮子、米袋子”，也关乎能源、原材料等重要生产资料供应。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，确保交通物流畅通、确保产业链供应链稳定运行，对当前我国产业发展具有重要意义。

“比如汽车制造业，我国通过多年技术积累获得了汽车制造产业优势，而汽车数万个零件少一个零件就会导致整条产业链停产减产，所以关键供应链环节一旦停摆对于产业链的影响十分巨大，也会破坏我国产业上面积累的优势。” 盘和林说。

随着疫情形势变化，通行管控造成的物流运输压力仍可能反复，如何应对压力？

在中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力认看来，一是围绕促复工、保运转、优通行、强衔接，采取积极有效措施，着力打通末端梗阻，畅通微循环；二是加强做预防、建机制、稳仓储、保供给，运用经济和法律等多种手段，建立应急管理运营机制；三是借力数字化、网络化、智能化、体系化，推动资源整合、流畅优化、组织协同，实现降本增效。

“物流运输是确保经济民生高效运转的大动脉，具有战略性支撑的基础性功能。” 上海社会科学院研究员、原副院长何建华认为，面对疫情对经济发展带来的影响，在加大基础设施建设力度的同时，应当加快现代物流业的高质量发展，为应对经济增长注入动力源。

“稳产保供促发展”系列报道：

政策“组合拳”稳定汽车产业链 复工复产提振市场信心

科技赋能政策帮扶 防疫企业彰显抗疫“硬实力”

(责编：王震、吕骞)