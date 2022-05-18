人民网记者 罗知之 车柯蒙

4月29日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。为此，人民网推出“稳产保供促发展”系列报道，多维度记录经济社会攻难克艰的信心、各行业提升供应链产业链安全的决心。

面对复杂多变的疫情形势，坚持科学精准、“动态清零”，是我国现阶段遏制疫情扩散蔓延的最佳选择。连续开展核酸和抗原筛查是阻断病毒传播的重要工作。从“台前”的防护服、采样管与试剂盒，到“幕后”的检测试剂与仪器，这些防疫物资的生产保障，是防住疫情的关键。

在湖南，圣湘生物5000余平方米的新仪器生产车间、5000余平米的物流仓储中心相继投入使用，保障生产和物资供应；

在山东，日照三奇的工厂内，医用口罩日产能达到1000万只，防护口罩250万只，防护服5万余件……

在疫情防控的关键阶段，防疫物资生产企业一方面开足马力稳产保供，一方面聚焦主业创新技术，为夺取疫情防控与经济社会发展“双胜利”贡献力量。

稳产保供不停步，全力支援抗击疫情

近日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司的生产车间里一片热火朝天的景象。

千余名工作人员同时在流水生产线上作业，全副武装的工人将一条条宽度仅3毫米的细长试剂条装进试剂外壳，依次进行上盖、压壳、检查、装袋、封口、分拣等步骤。质检人员则不间断对样品进行随机巡检、抽检。在经过重重“把关”后，检测试剂盒将被封箱打包运往成品仓。

4月以来，亚辉龙紧急准备的大量新冠抗原检测试剂从位于深圳龙岗的仓库出发，由数辆大型卡车连夜直接运往上海。据介绍，“火力全开”的亚辉龙生产车间检测试剂日产能达数百万人份。

近期疫情发生以来，管控社区、高风险岗位人群核酸筛查需要不断增加，市民日常核酸检测需求也不断攀升。面对激增的核酸检测需求，企业纷纷开足马力支援抗疫。

海普洛斯生物科技有限公司在多次新冠大筛查的实践考验中，沉淀了一整套抗疫大筛经验和全方位筛查支持体系，为深圳疫情防控带来“及时雨”。

从今年1月份以来，海普洛斯已经为深圳市民检测核酸超9000万人次，在高峰期，实验室日均完成超过22万单管、近200万人次的检测。

此前，受疫情防控措施升级影响，部分防疫物资生产企业陷入“材料难进、货物难运”两难窘境，加之劳动力不足，打好医疗防疫物资稳产保供战面临诸多挑战。

面对困难，企业选择迎难而上。此轮疫情暴发以来，从保障口罩、防护服、隔离衣、手套、消杀用品、熔喷布、测温计、医用隔离面罩眼罩等防疫物资的生产，到支援核酸检测、采样，再到研发新技术等等，防疫企业勇挑重担，为打赢疫情防控攻坚战奠定坚实基础，也为后续各项工作有序开展、有效推进、迅速步入正轨做好了充分准备。

政策帮扶再加码，企业发展添活力

“新冠核酸检测试剂的研发是一个艰辛的过程，研发经费投入动辄上亿元，资金压力比较大。能够高效快速完成检测试剂研发，离不开税收政策的助力。”在谈到新冠核酸检测试剂研制过程时，圣湘生物科技股份有限公司法人代表戴立忠百感交集。

“减的是税，增的是活力。”戴立忠表示，减税退税让企业更有底气提升竞争力，减税退税节省下来的资金可以重点投入到研发项目、惠民医疗中。

除了新的组合式税费支持政策外，人民银行也积极引导金融机构加强对实体经济的资金支持，保持流动性合理充裕，推动降低企业综合融资成本。

“三奇国家级医疗器械（防护用品）应急产业园是公司的重点项目，园区建设共分为两期，目前处于一期建设中，投资金额6亿余元，这对企业来说是一个不小的数字。”日照三奇医疗卫生用品有限公司董事长王常申说。

了解到企业情况以后，金融机构为企业贷款开通“绿色通道”促使项目尽快落地发展。在政策加码下，企业发展迈上了一个新台阶。

疫情的反复多变，对防疫物资生产企业的发展造成了一定的冲击。为全力推动包括防疫企业在内的各行业复工复产，多家部委连续出台一系列惠企政策，不断增强企业应对困难的底气。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网采访时表示，当前国际局势复杂，新冠疫情反复，经济发展不确定性加剧，发改委、财政部、商务部、人民银行等多部门密集宣布相关政策，各地结合本地实际展开落实，共同形成稳增长的“组合拳”。

聚焦主业谋变革，防疫企业持续强化技术创新

“别看这个试管那么小，但它要在高温121℃时不变形，在低温-80℃时不变脆，对材料和制造工艺的要求十分高。”梓健生物科技有限公司员工黄翠容说，目前，核酸检测已经成为有效防控病毒的重要手段，一次性使用病毒采样管就成了必不可少的物资。为此，公司加快了对一次性使用病毒采样管的研发投入，攻克了材料、耐高温高压、抗低温等难关，实现了采样管的大规模量产。

这是防疫企业不断提升技术能力的一个缩影。正是这些企业不断创新、攻克难点，才有了新冠病毒中和抗体药物、口服药、疫苗、核酸检测试剂、抗原自测试剂等高科技产品不断加高的安全屏障。

从疫情之初的医用防护物资匮乏，到现如今的储备充足，防疫企业在疫情大考中历练成长、创新发展，也彰显出防疫企业不断进步的硬实力。

山东康力医疗器械科技有限公司总经理吕作文说：“疫情过后，公司将继续强化科技创新，引入先进人才，加强对外合作，持续提升企业整体产品科技水平。”

汤继强认为，广大市场主体是我国稳经济、稳就业的重要基础。在国家政策持续发力的背景下，市场主体应发挥主观能动性，提高企业创新力，增强市场竞争力，抢占时代机遇，创新增长模式，实现高质量发展。

“稳产保供促发展”系列报道：

政策“组合拳”稳定汽车产业链 复工复产提振市场信心

(责编：王震、吕骞)