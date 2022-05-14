人民网北京5月14日电 （记者余璐）5月13日，水利部召开了深入推进南水北调后续工程高质量发展工作座谈会。水利部党组书记、部长李国英在会上表示，水利部会同有关部门、地方和单位，大力推进南水北调后续工程高质量发展工作，优化东中线一期工程运用方案，构建中线工程风险防御体系，组织开展重大专题研究，深化后续工程规划设计，取得了阶段性进展，实现了良好开局。

会议指出，水利部立足全面建设社会主义现代化国家新征程，锚定全面提升国家水安全保障能力的目标，继续扎实做好推进南水北调后续工程高质量发展各项水利工作，充分发挥南水北调工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线作用。

李国英强调，一是要科学推进南水北调后续工程高质量发展，加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，实现水利基础设施网络经济效益、社会效益、生态效益、安全效益相统一。

二是要深入分析致险要素、承险要素、防险要素，建立完善安全风险防控体系和快速反应防控机制，及时消除安全隐患，确保南水北调工程安全、供水安全、水质安全。

三是要提升东中线一期工程供水效率和效益，优化水资源配置和调度，扩大东线一期工程北延供水范围和规模，置换超采地下水，增加河湖生态补水；优化调度丹江口水库，增加中线工程可供水量，提高总干渠输水效率。

四是要加快推进后续工程规划建设，重点推进中线引江补汉工程前期工作，深化东线后续工程可研论证，推进西线工程规划，积极配合总体规划修编工作。

五是要完善项目法人治理结构，深化建设、运营、价格、投融资等体制机制改革，充分调动各方积极性。

六是要建设数字孪生南水北调工程，建立覆盖引调水工程重要节点的数字化场景，提升南水北调工程调配运管的数字化、网络化、智能化水平。

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