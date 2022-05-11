人民网北京5月11日电 （记者杨虞波罗）日前，国家邮政局发布2021年中国快递发展指数报告。报告显示，2021年，中国快递发展指数为1571.5，同比提高24.8%，行业发展稳中有进。从一级指标看，发展规模指数为3609.4，同比提高27.5%，规模增速超出预期；服务质量指数为197.2，同比提高0.4%，时效水平有所恢复；发展普及指数为475.1，同比提高14.1%，城乡发展更加均衡；发展趋势指数为76.6，发展韧劲仍然较强。

报告显示，2021年，全国快递业务量完成1083亿件，首次突破千亿件，同比增长29.9%；业务增量再创历史新高，达249.4亿件。行业延续快速发展态势，发展动力依然强劲。日均快件处理量近3亿件，最高日处理量达6.96亿件，快件处理效率与峰值处理能力稳步提高。2021年，全国快递业务收入完成10332.3亿元，首次突破万亿元，同比增长17.5%。市场规模扩大的同时，竞争仍然激烈。

报告指出，科技创新加速赋能快递行业。快递企业持续推动无人车、无人机多场景运营。试行无人机“快递进村”业务，大型物流无人机西北运行基地揭牌运营，支线物流无人机运营航线正式开通。自动分拣设施在县域小型分拨中心和揽收端加快推广应用，智能客服、六面扫描仪、RFID接收器、机械手臂等设备在无人仓、智慧枢纽加速投用，大数据、云计算等技术应用不断深化，实现前端精准预测、中端实时跟踪、后端动态对接，全流程运营效率大幅提升。

报告显示，2021年，快递业有效发挥民生保障作用，通过服务网络下沉农村，使发展成果惠及更多人民群众。年人均快件使用量为76.8件，同比增加17.7件，增幅进一步扩大。快递业务收入与国内生产总值的比值达9‰，同比提高0.3‰，对经济支撑作用进一步增强。在政策推动下，快递员派费水平有所提升，合法权益得到更好保障，为社会稳定做出积极贡献。

报告指出，2021年，“快递进村”工程扎实推进，交快、邮快、快快等合作模式多元发展，寄递末端共同配送、客货邮融合等模式加速应用，“快递进村”覆盖率进一步提高，江浙沪等地基本实现“村村通快递”。多地通过建设县级寄递公共配送中心、农村电商快递物流服务中心、农产品产业园等基础设施，进一步优化“寄递+农产品”“直播+快递”等服务模式，有效助力农产品上行。

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