人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家邮政局：2022年“五一”假期全国邮政快递业揽投快递包裹28.1亿件

2022年05月05日09:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月5日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局监测数据显示，2022年“五一”假期(4月30日-5月4日)，全国邮政快递业运行平稳，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长2.3%；投递快递包裹14.7亿件，同比增长19.7%。

“五一”期间，邮政快递业在保通保畅方面，邮政快递业充分发挥在打通大动脉、畅通微循环和保障“最后一公里”物资配送方面的优势和作用，继续推动有序恢复干线、支线和末端运输，积极协调推动符合条件的邮政快递分拨中心解封，加快邮政快递业复工复产步伐，聚焦邮政快递末端服务，推广无接触投递设施，打通邮件快件进小区“最后一百米”，全力保障防疫物资、民生物资和生产物资的有序调配，优先保障和满足防疫物资、紧急药品和生活必需品的运递需求，努力确保人民群众基本生活不受影响。

在山西，目前已有403个邮政快递分拨中心恢复常态化运行，正常运行率达到94.8%；11231个邮政快递营业网点恢复常态化营业，正常营业率达到93.2%；累计发放邮政快递车辆通行证2302张，邮政快递业基本恢复常态化正常运行。

在上海，目前正按照相关要求，分保供、保通、保畅三个阶段积极稳妥逐渐有序开展复工复产工作。近期监测数据显示，上海邮政快递业运送民生物资日均已超过1万吨。根据安排，当前上海邮政快递业的主要任务是开展受各级政府、部门委托的保供工作，承担防疫物资、紧急药品和人民群众生活必需品的运递服务，以及已复工复产企业的点对点服务，不开放网点营业。将视疫情防控形势，合理开放部分分拨处理中心和营业网点，以生产生活资料和关系国计民生的产业链供应链为服务保障重点，满足部分寄递需求。直至社会经济秩序逐步全面恢复，行业将全面开放分拨处理中心和营业网点的运营，全面恢复寄递业务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
安谋“夺权”风波背后：手机产业链安全潜在风险增加
　　近期，安谋科技一纸董事会决议将管理层争斗曝光在媒体聚光灯之下，让本已紧绷的芯片及手机行业更加担忧潜在供应链扰动风险。 4月29日，安谋科技（中国）有限公司（以下简称安谋科技）宣布，其董事会依据公司章程及相关法律法规通过一致决议，聘任刘仁辰与陈恂担任安谋中国联席首席执行官，并依法完成工商登记。…
人民银行：推动完成平台企业金融业务专项整改
　　人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行召开专题会议，研究进一步落实金融支持经济运行保持在合理区间、促进平台经济规范健康发展等工作措施。会议提出，要全面提升资本治理效能，推动完成平台企业金融业务专项整改。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部