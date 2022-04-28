本报记者 王 政 朱佩娴 方 敏

近期，受疫情多点散发等不利因素影响，产业链供应链出现堵点卡点，大宗原材料价格高位波动，中小微企业生产经营也出现了一些困难。连日来，围绕纾解难题、促进发展，聚焦中小企业创业创新、数字化转型和管理提升、市场开拓等方面的短板弱项，各地区各部门多措并举，助力中小企业纾困发展。

——启动“一起益企”行动，提供找得着、用得起、有保障的服务。

“3月份，工信部启动了‘一起益企’中小企业服务行动，各地主管部门依托平台，汇聚和带动各类优质服务资源，组织服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、优管理、强技术，稳定市场预期，坚定发展信心。”工信部运行监测协调局局长罗俊杰说。

4月，河南省商丘市民权县利盈环保科技、兆邦冷柜、龙门建材等企业通过“万人助万企”线上服务平台，在5天时间内申请到了2000余万元银行贷款。“有了充足的资金，企业就能满负荷生产了。”兆邦冷柜公司负责人说。

河南省“万人助万企”数字平台上线以来，累计收集企业诉求62115个，解决率96.9%。“一季度，全省开展产销对接、产融对接、用工对接、产学研对接活动1400余场。”河南省工信厅有关负责人介绍。

——建机制、出政策，千方百计帮中小企业渡难关。

山东省在本轮疫情之初第一时间成立应急工作专班，建立中小企业困难问题帮扶工作机制。截至4月18日，已解决企业配套供应难题143个。山东省工信厅会同15个部门印发工业稳增长行动方案，加大对中小企业纾困帮扶力度。

3月中旬泉州市疫情发生后，福建省工信厅、财政厅、金融局联合出台促进工业企业纾困11条措施。“省里安排5000万元专项资金支持泉州企业抗疫纾困，协调解决企业面临的困难问题。”福建省工信厅有关负责人说，截至4月13日，共收到企业反映的问题1236个，办结率96.1%。

湖南省引导金融机构向实体经济让利，3月末制造业贷款同比增17.5%。加大减税降费力度，一季度，湖南省制造业中小微企业延缓缴纳税费7.08亿元，减征“六税两费”2.81亿元，全年预计退税减税740亿元。“优化企业生存发展环境，有力促进了新增规上工业企业数量的增长。”湖南省工信厅有关负责人说，一季度全省新增规上工业企业245家，同比多增123家。

——纾困、培优两手抓，推动中小企业专精特新发展。

4月22日，浙江省嘉兴市蒂维时装有限公司生产车间，300多台无缝一体成型毛衫生产设备开足马力生产。“5G工厂建成后，生产效率大幅提升，通过大数据技术，买家可实时查询订单生产进程，产品品质也实现了全流程可追溯。”蒂维时装总经理沈卫国说。

“浙江启动了制造业稳进提质行动，推动中小企业实施数字化改造，助力中小企业专精特新发展。”浙江省工信厅有关负责人说。

“一季度规上中小工业企业增加值同比增7.8%，高于整体工业1.3个百分点。接下来，要坚持纾困和培优两手抓。”罗俊杰介绍，坚持政策惠企、服务助企、环境活企多措并举，统筹落实中小企业纾困帮扶系列政策，推动减税降费、金融信贷、稳岗扩岗等政策措施加快落地，健全清理拖欠中小企业账款长效工作机制。另外，研究制定优质中小企业梯度培育认定管理办法，启动实施企业管理提升行动计划，组织开展制造业单项冠军企业（产品）培育遴选，研究制订促进大中小企业融通创新“携手”行动计划等。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)