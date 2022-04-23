人民网北京4月23日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，日前，由我国自主研发、世界领先新型复兴号高速综合检测列车上线运行。

我国新型复兴号高速综合检测列车上线运行。（国铁集团供图）

据了解，该车作为高速动车组新技术验证平台参与CR450动车组研制先期试验，4月12日，在郑州至重庆高速铁路巴东至万州段成功实现隧道内单列时速403公里、相对交会时速达806公里；4月21日，在济南至郑州高铁濮阳至郑州段成功实现明线上单列时速435公里、相对交会时速达870公里，创造了高铁动车组列车明线和隧道交会速度世界纪录。这标志着纳入国家“十四五”规划的“CR450科技创新工程”全面展开，将为CR450动车组研制提供最重要技术支撑和引领，也将为时速350公里安全标准示范线建设提供最重要支持和保障。

“国铁集团联合我国高铁设计制造相关企业、高校、科研院所，基于京张高铁智能动车组，研制了世界领先新型复兴号高速综合检测列车。”国铁集团科信部负责人介绍，该车采用我国自主研发的涡流制动、碳陶制动盘、永磁牵引系统、主动控制受电弓等9项新技术，由4辆动车和4辆拖车组成，增强了动车组列车的安全性、可靠性、效能性、经济性，整体性能达到世界领先水平，填补了国内多项技术空白。

据该负责人介绍，今年4月份以来，世界领先新型复兴号高速综合检测列车在济郑高铁、郑渝高铁开展了CR450动车组研制先期试验，分别在明线和隧道开展了高速运行和高速交会工况下的动力学、空气动力学、阻力、噪声等60余项科学试验，在世界上首次成功实现单列时速435公里、相对时速870公里的明线交会和单列时速403公里、相对时速806公里的隧道交会，获取了不同工况下动车组列车及高铁路基、隧道等基础设施的特征数据，相关指标表现良好，探索了列车速度提升相关安全性、舒适性参数变化规律。

该负责人指出，世界领先新型复兴号高速综合检测列车上线运行并成功开展一系列科学试验，验证了新技术设备的性能，探索了更高速度条件下动车组运行的边界条件，进一步丰富拓展了我国高速铁路基础理论研究成果和工程实践经验，对于提升铁路科技自立自强能力、巩固我国高铁世界领跑地位，具有重要意义。

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