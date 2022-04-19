本报记者 陆娅楠

开栏的话

习近平总书记强调：“尽管国际国内形势发生了深刻复杂变化，但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变。”

今年以来，各地区各部门贯彻落实党中央决策部署，面对国际国内环境一些超预期变化，坚持稳字当头、稳中求进，主动作为，攻坚克难，积极应对困难挑战，努力保持经济运行总体在合理区间。实践证明，我们有坚强决心、坚定意志、坚实国力应对挑战，我们完全有信心、有底气保持经济社会良好发展势头。

今天起，本报推出“稳字当头 稳中求进·经济长期向好的基本面没有变”栏目，着眼全局大势，立足应变克难，客观辩证分析当前经济形势，凝聚团结奋进、共克时艰的力量，坚定战胜风险挑战、稳住宏观经济大盘的信心和决心。

面对三重压力、多重挑战，这个开年，中国经济稳字当头、稳中求进，迎难而上，足音铿锵。

从江南水乡到中原粮仓，农机往来穿梭，田野泛起绿浪。4月18日，一季度经济数据发布。一季度，第一产业增加值同比增长6.0%，春耕春管平稳有序推进，大国粮仓底气足。

宝马集团增资279亿元，将其在华晨宝马的股权占比由50%提升至75%；中国德国商会、中国美国商会的报告显示，71%的德资企业、2/3的美资企业希望增加在华投资……一季度，按美元计算，我国实际使用外资同比增长31.7%，吸收外资“开门稳”。

“华龙一号”示范工程全面建成投产，全球最大纯电动游轮“长江三峡1”号首航……一季度，高技术产业投资以27%的增速领跑，重大工程有力有序推进。

习近平总书记指出，“虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，我们对中国经济发展前途充满信心。”“无论国际风云如何变幻，我们都要坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，增强科技创新能力，提升综合国力。”

不畏浮云遮望眼，乱云飞渡仍从容。面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，一季度国民经济延续恢复发展态势，经济开局总体平稳。

稳字当头，主要宏观指标保持在合理区间，4.8%的增速来之不易

一季度国内生产总值同比增长4.8%。这样的GDP增速低不低？中国经济运行还稳不稳？

——全面看，这个4.8%，是世界进入新的动荡变革期下实现的增长，中国经济实现稳字当头。

放在全球背景下观察。2022年开年，国际形势继续发生深刻复杂变化，百年变局和世纪疫情相互交织，世界进入新的动荡变革期。国际货币基金组织（IMF）在年初就将今年全球经济增长预期下调了0.5个百分点至4.4%，并于近期表示，俄乌冲突影响将导致143个经济体今年的经济增速预测值再次被下调。

面对如此复杂的外部环境，我们既对“变”保持清醒，更在“稳”中保持定力。“面对外部环境更加复杂严峻，下行压力持续加大，我们把‘稳增长’放在更重要的位置，政策发力适当靠前，增强各种宏观政策有效性，确保了一季度经济平稳运行，用发展化解经济运行中的风险和挑战。这个4.8%的增速，来之不易。”中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说。

——动态看，这个4.8%，是最大限度减少疫情对经济社会发展影响下实现的增长，中国继续统筹好发展与安全。

近期，我国多省份面临同时段多地发生以奥密克戎变异株为主的疫情防控局面，防控形势严峻复杂。

面对严峻复杂的疫情防控形势，我们完善各种应急预案，严格落实常态化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。一季度国内生产总值同比增长4.8%，增速高于上年四季度0.8个百分点，环比增长1.3%，经济保持扩张态势。

——辩证看，这个4.8%，是就业稳、物价稳、国际收支稳之下的增长，中国经济主要宏观指标保持在合理区间。

看就业，总体稳定格局不变。尽管受疫情冲击影响，3月份全国城镇调查失业率有所上升，但总的看，一季度，全国城镇新增就业285万人，全国城镇调查失业率平均为5.5%，与上年同期基本持平。

“就业优先政策持续发力，助企纾困的力度也在加大，就业形势总体保持基本稳定。”国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，一季度，25—59岁的就业主体人群失业率为4.9%，与上年同期持平。

看物价，居民消费价格温和上涨。一季度，在全球通胀水平显著上升的情况下，我国市场供给总体充足，CPI同比上涨1.1%，比1—2月份涨幅略有扩大，总体温和。

“尽管存在国际输入性因素以及部分鲜活食品短期供给压力，但总的看，CPI保持温和上涨的有利条件比较多。”付凌晖说。

看国际收支，外汇储备保持稳定。一季度，我国货物贸易进出口总值同比增长10.7%，外汇储备稳定在3.2万亿美元左右。

“我国经济韧性强，为外贸增长提供坚实的支撑。”海关总署新闻发言人李魁文介绍，一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口额同比增长16.7%。“助企纾困政策持续发力，特别是跨周期调节稳外贸政策措施效果持续显现，进一步激发了外贸市场主体的活力。”

稳中有进，经济结构调整优化，民生改善继续加强

判断中国经济运行趋势，不仅要看速度，更要看质量和效益。今年一季度，中国经济稳中有进，韧性增强。

——创新发展态势持续，产业升级带动作用明显。

140.8%、24.3%、10.2%，这是一季度，新能源汽车、太阳能电池、工业机器人的产量增幅。随着我国发展阶段变化，市场对中高端产品需求增加，加之创新驱动战略有效实施，产业升级步伐加快。

“装备制造业发展较好，高技术制造业增长较快，对工业支撑的作用比较明显。”付凌晖分析，一季度，装备制造业增加值同比增长8.1%，高技术制造业增加值同比增长14.2%，均明显快于全国规模以上工业增加值增速。

——经济结构调整优化，消费恢复态势不会改变。

大年初一，舞蹈诗剧《只此青绿》杭州站演出开票，仅7分钟售罄；3月，全国巡演海口站演出场次一加再加。“好看，愿意一刷再刷，看不厌。”观众张先生坦言，为了多看几次演出，自己从北京天桥剧场一直追到海南。

一季度，最终消费支出增长对经济增长贡献率为69.4%，比上年同期提高18.7个百分点，高于资本形成总额贡献率，消费主导作用明显。

“一季度，最终消费支出对经济增长贡献仍然是三大需求中贡献最大的。尽管受近期疫情影响，消费增长受到了一定抑制，但是消费恢复态势不会改变，消费‘压舱石’作用仍会显现。”付凌晖说。

——绿色转型稳步推进，单位能耗持续下降。

“张北的风点亮北京的灯”，张北柔性直流电网试验示范工程助力北京冬奥场馆实现100%清洁能源供电；新疆首个集“风能、光伏、火电、储能”于一身的清洁能源基地——中国华电乌鲁木齐100万千瓦风光电基地项目正式开工建设；我国海拔最高的百万千瓦级水电站——雅砻江两河口水电站全部机组投产发电……

一季度，清洁能源消费占比继续提升，天然气、水核风光电等清洁能源消费所占比重比上年同期提高0.8个百分点。单位GDP能耗继续下降。一季度，万元国内生产总值能耗同比下降2.3%。

——民生改善继续加强，居民收入持续增长。

2月9日8时07分，福建、甘肃两省定制的首趟“点对点”返闽务工高铁专列开行。为满足中小企业用工需求，仅福州就在定西发布了3.5万个用工岗位信息。“专列返岗很方便，路上防疫措施也很到位，心里踏实。”定西市陇西县务工人员张世武说。

一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长5.1%，其中，农村居民人均可支配收入实际增长6.3%，城镇居民人均可支配收入实际增长4.2%，农村居民收入增长继续快于城镇居民。

我国经济长期向好基本面没有改变，完全有能力、有条件战胜困难挑战

3月份以来，世界局势复杂演变，国内疫情影响持续，有些突发因素超出预期。中国经济发展趋势如何？

“3月，部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。但我国经济长期向好基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变，完全有能力、有条件战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。”付凌晖说。

——科学防疫有条件，推动经济恢复基础实。

疫情发生以来，我国科学防控、精准防控，形成了一套有效的、符合实际的防控措施，维护了经济社会大局的稳定。“今年以来，新冠疫情传播特点发生新的变化，但只要坚持科学防疫，我们就能够逐步阻断疫情传播，降低对经济社会发展的不利影响。”付凌晖表示，我国产业体系齐全，基础设施不断改善，超大规模市场优势明显，创新驱动发展成效不断显现，推动经济持续健康发展具有较好的基础。

——经济发展有韧性，支撑经济增长潜力大。

消费恢复态势有望持续。随着疫情影响逐步得到控制，就业优先政策持续发力，将促进居民消费能力和消费意愿提升。发展消费新业态新模式，加快农村消费市场提质扩容，也有利于消费持续增长。

投资拉动作用有望提升。今年以来，各地积极推进重大项目开工建设，带动投资较快增长。随着我国支持实体经济发展力度不断加大，传统产业改造升级、新兴行业创新发展势头增强，将有利于带动产业投资增长。

“从发展趋势看，目前新开工项目与去年同期相比有较大幅度增加，将对投资稳定增长形成有力支撑。”国家发展和改革委投资司司长欧鸿分析。

对外开放红利继续显现。付凌晖分析，总的看，世界经济仍在复苏，对我国出口产品需求仍会增加。同时稳外贸政策持续发力，共建“一带一路”成效不断显现，外贸新业态快速发展，都有利于进出口增长。

——政策支持有力度，促进平稳运行信心足。

“刚享受了税款缓缴，又送来了退税‘红包’，有这一连串‘真金白银’的优惠政策，我们做大企业的信心更坚定了。”河北廊坊大厂回族自治县良盛达花丝镶嵌特艺有限公司负责人马福良说，税务部门提供“一对一”“网上办”等专项服务措施，企业退税手续更简便，“为退税效率点赞！”

减负前行的何止是马福良所在的这一家企业。预计全年退税减税约2.5万亿元；下调金融机构存款准备金率0.25个百分点；通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、装备制造等重点产业和外贸企业白名单……今年以来，面对复杂局面，各地区各部门积极出台有利于经济稳定的政策，靠前安排，加快节奏，加大对实体经济支持，体现了稳增长、稳预期的决心。

“改革开放以来，我们已经积累了几十年的宏观调控经验，具备驾驭风险挑战的能力。无论怎样的艰难险阻，坚定信心，稳中求进，就能够一往无前，取得我们的胜利。”国务院参事室特约研究员姚景源说。

风物长宜放眼量。坚定历史自信，保持战略定力，按照党中央、国务院决策部署，不畏艰难，攻坚克难，继续统筹好疫情防控和经济社会发展，中国经济巨轮必将劈波斩浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 01 版）

(责编：袁勃、牛镛)