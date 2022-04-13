谢希瑶、何欣荣

在上海疫情防控最吃劲的阶段，一些境外媒体和机构称，如果上海继续“封锁”，将重创中国经济。不可否认，作为中国金融和经济中心城市的上海会因疫情反弹遭遇短期经济冲击。但两年多的抗疫实践告诉我们，当下坚决把疫情“防”住，正是为了经济更可持续的稳定。上海正在经历的短期“阵痛”，不会也动摇不了中国经济的基本盘。

从目前上海的疫情防控形势看，毫不动摇坚持“动态清零”，是保护人民生命安全必须坚守的底线。奥密克戎变异株引发的新一轮疫情来势凶猛，如果不及时“动态清零”，一旦形成更大范围的规模性反弹，将造成人民生命、财产更严重损失。

上海在中国乃至世界经济中承载着重要功能，封控措施不可避免会按下经济“慢行键”。但也要看到，韧性强、回旋余地广是中国经济的鲜明特点，如果认为短期的、局部的冲击会动摇中国经济的基本盘，动摇中国经济的基本面，那是对中国经济潜力和韧性的一种低估和短视。

统筹疫情防控和经济社会发展，当前从中央到地方不断细化防控政策的同时，一系列稳增长政策举措持续发力，对冲前期损失，积蓄发展后劲。放眼全国，大部分地区疫情逐渐好转，正在争分夺秒复工复产。即便在上海，全域静态管理之下，金融市场正常交易，港口码头全天候运行，一些高科技制造业企业选择封闭生产。尤其是，在中央政府的有力统筹下，各地正在以“一盘棋”思维做好产业链供应链畅通工作，这是实现“两手抓”“两手硬”的必要条件。

严峻复杂形势下，信心比黄金更重要。一方面要统一思想，团结一心，尽快遏制上海疫情蔓延势头，防止“短痛”变“长痛”；另一方面，要用更长远、全局的眼光看中国经济。中国具备坚持“动态清零”的条件和能力，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，相信随着疫情形势逐步缓解，中国将向世界贡献更大的复苏力量。 （记者谢希瑶、何欣荣）

新华社北京4月12日电

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