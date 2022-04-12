人民网北京4月12日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，近日，中国气象局启动气象灾害（暴雨）预警信号优化调整工作，建立暴雨预警信号新标准，选取14个试点县（市、区）开展属地化发布试点工作。

中国气象局相关负责人表示，短历时强降水可能引发城市内涝、山洪、地质灾害、中小河流洪水等各类灾害，各省（自治区、直辖市）气象部门将依据本地天气气候特点，将1小时雨强标准纳入修订后的各等级暴雨预警信号标准。各地气象部门还将根据本地实际，增加雷雨（暴）大风预警信号，其中包含雷电、强对流天气、短时大风、短时强降水等预警内容。

“调整后，预警信号发布内容的规范性和针对性将进一步提高。”中国气象局相关负责人介绍，例如，当同时出现或预报可能出现多种气象灾害时，可根据本地预警信号传播及组织防御的需要，选择级别较高或影响程度较重的一种预警信号发布，同时在其发布内容中明确其他灾种预警信息。预警信号发布内容将更加清晰明确，遵循“重点突出、简明扼要、通俗易懂”原则，准确描述发布时间、灾害种类、预警信号等级、实况和发展趋势、影响范围等，影响区域精细到乡（镇、街道）。预警信号发布内容中还将新增气象风险提示，使社会公众能通过气象灾害预警信号识预警、辨风险，让防御工作更具有针对性，提升气象灾害防御能力。

(责编：赵竹青、高雷)